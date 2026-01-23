大學法修法 大專校院盼解決教授缺口等實務問題

快訊

聯合報／ 記者許維寧／高雄即時報導
115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天進行提案討論。圖／教育部提供
115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法。大學校長多建議，大學法修法，更應聚焦解決未來大專校院可能面臨的問題，如解決補足教授缺口，更能嘗試解放如必修學分、招生等體制，才能讓大學發展更健全。

中國科大校長陳振遠建議，大學應該一起思考環境與區域間的變化，透過修大學法讓大學發展更健全。如未來10至20年，大學教授陸續退休，勢必造成學界嚴峻的人才斷層，年輕人則優先選擇進入業界、領取高年薪高報酬，「我們這輩有傻勁的退休後，到底誰來教書？」

陳振遠說，大學法修法應思考，如大學是否能與高科技業雙邊合聘人才，以及工程師50歲退休後願意回頭支援大專校院，以彌補未來的人才斷層。

陽明交大校長林奇宏也說，立委提案我們就要因應，「就掉入了這個窠臼。」各大專校院立場、狀況都不同，到底怎麼修。因此，比起修大學法，更應該修子法跟施行細則，建議重新思考教師聘用，如嘗試讓學界、業界適度互通，提高層級以解決問題，而非聚焦枝微末節的討論。

台大校長陳文章也建議，大學法修法應該側重於回應時代需求、彈性修正部分措施，如學士班畢業學分128數10年來都沒異動，有些學系其實已不再需要修讀這麼多課程學分，修法能嘗試依照不同學系、專業給予不同的畢業學分認定；另也能修法協助推動學碩一貫制度，相信對爭取境外優秀學生會有幫助。

