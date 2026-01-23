中市議員推學校午餐免費擴及私校與高中職 市府：要42億元

台中市政府宣布115學年度開始公立國中小學校午餐免費，約需編列30億元。藍綠白都有議員提出建議，希望擴及私立國中小乃至公私立高中職。教育局今天表示，若納入私立國中小，約需增加3億元，納入高中職則要再增加9億餘元，全部加總就是42億餘元。

台中市長盧秀燕本月初宣布，115學年度第一學期開始，市府全面補助公立國中小學校午餐免費，每餐餐費60到70元，預估超過21萬學生受惠。公布後朝野各陣營議員都表示，政策方向是好的，僅補助公立國中小未盡善盡美，應納入私立學校；市府回應，目前僅5縣市補助私校。

台中市議會教育文化委員會今天開會，多名議員提案學校午餐免費納入公私立國中小與高中職，委員會全體成員加入連署；此外也有部分議員提案，學校午餐免費可以依家庭所得分級，納入私立學校。

召集人李中表示，現在是12年國教，高中職階段也算義務教育，且部分學校是完全中學，同一所學校國中小有補助，高中卻沒有，站在國民教育立場應該全部補助；有人說私立學校學生家庭優渥，但高中職是考試入學，部分學生考量職業類別只能選擇私校，未必有錢。

教育局長蔣偉民指出，現行的公立國中小補助方案，約需補助21.5萬人，若納入私立國中小，增加2.5萬人，以每餐50到60元計算，要增加3億元；納入公私立高中職，再增加7萬餘人，以每餐65元計算，要編列9億餘元預算；分級部分，計算家戶所得較為繁複，目前沒有縣市施行。

蔣偉民說，考量經費龐大，建議讓市府研議辦理。民進黨議員王立任認為，提案分為3個方向，第一是納入私立國中小，第二是納入公私立高中職，第三是是否採取分級補助；教育局希望研議辦理，但沒有給出具體的時程，形同空白授權，委員會應該要表達明確的建議或決議。

李中表示，以數字區分，學校午餐免費有3種方案，確定實施的公立國中小30億元，以及議員提案的公私立國中小33億元、公私立國中小高中職42億元；在國民義務教育精神下，委員會希望市府以42億元為第一優先考量，本案照案通過，請蔣偉民與盧秀燕審慎討論經費問題。

民進黨議員江肇國補充提問，學校午餐免費上路後，市府是否允許學校家長自行加碼，提高午餐品質？蔣偉民回應，桃園市有類似做法，定額補助私立學校午餐，私校經午餐委員會決議可額外收費，但公立不允許；台中之後若也納入私校補助，這方面可能比照開放。