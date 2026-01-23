大學法修法躁進恐衝擊高等教育 大專校院四大協進會盼踩煞車

115年全國大專校院校長會議今天邁入第二天，針對近日朝野立委欲修大學法，四大大專校院協進會連袂提案，要求考量憲法保障大學自治的精神，尊重大學各自不同特性與私校董事會權責，落實公、私分流治理，並採漸進式立法，避免高教面臨衝擊。

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章於提案說明時表示，本次修法朝野立委提出高達15個版本，校務會議學生代表席次一直是外界關心的問題，國立大學學生席次占比是十分之一，私立大學則不一，建議要依照各校特色讓其彈性調整。如私校可根據其特色、組成、學校規模大小做考量，如果比例太過於固定，反而會讓學校經營失去彈性。

另外，修法也要求校務會議下設校務或財務監督委員會。陳文章也說，學校多已經有獨立的制度，如校務基金管理委員會、控制稽核小組、稽核室及私校董事會監察人等專業機制，評估不用再另外設立委員會疊床架屋，稽核室等也會於現行的校務會議中報告並定期公告，學校的校務與財務均為透明。

又針對教師評鑑，陳文章也說，專科學校、科大、大學對教師都有不同的評鑑方式，「定死了反而就失去彈性。」應該依據現行大學法，尊重各大學制度現有的制度。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果也說，支持國大協建議，且修法應考慮公、私立大學結構不同。修法倡議未兼任行政主管的教師席次以二分之一為原則，但公私立學校規模差異甚大，「台大就是大同的十倍大。」應以學校實際規模，授權學校彈性調整；再者，私校董事會責成校長經營學校，董事會對財務經營負責，校長遴選是否納入學生代表，也應該讓私校自行決定。

靜宜大學校長林思伶也說，根據私校法41條，私校校長由董事會遴選並對其負責，校長要承擔法人資產與盈虧，如此學生是否可直接參與遴選投票，確實要商議；再者，修法草案不少稱是移植、借鏡海外經驗，但都不看國內公、私立學校區別，也不看國家間的異同，都可能削弱私校的角色。

教育部高教司長廖高賢則表示，教育部站在維持大學自治、保障師生參與校務的立場，也考量公、私立大學治理差異，希望校務會議漸進式提高學生比例，同時也要顧及學生實際參與狀況；校務會議下設委員會，則回到學校跟利害關係人互動以及是否疊床架屋；教師評鑑也應該回歸學校運作，校長遴選則要特別注意公、私立間的參與狀況，國立大學學生代表已有相當比例，私立學校確實可能要考量到董事會、校長間的平衡，將於會後彙整意見，繼續與教師團體、學生團體溝通。