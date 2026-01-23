「熱狗麵包」是蔬食！台南學校巧思推素食營養午餐 孩子也愛吃

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
復興國小的熱狗麵包。圖／台南市教育局提供
台南市學校營養午餐多年來全面推動「每周一蔬食」的低碳飲食日，為確保每位學童都能攝取充足營養，在素食菜單設計與烹調上同樣用心，許多學校展現素食創意料理，把素食變好看又好吃。

教育局表示，餐點設計上，各校展現不同風貌的素食創意料理， 復興國小顛覆以往制式菜單，推出素食者也能享用的「熱狗麵包」，搭配梅粉地瓜薯條，讓素食餐點充滿異國風情。

新南國小以「在地暖食套餐」為主題，融合沙嗲與焗烤的創意巧思，運用在地毛豆製作湯品，使料理層次豐富且溫潤，滋養孩子們的味蕾與身心。

佳里國小則翻玩經典料理，秉持「素食不打折」的理念，善用食材特性與風味巧妙變化，設計出乳酪地瓜芝麻球、吉拿棒、銀芽豆包捲、湖南蛋等創意素食料理，展現學校午餐的無限可能。

市長黃偉哲表示，低碳飲食、多菜少肉已成為現代飲食新趨勢，越來越多人透過選擇素食，為地球永續盡一份心力。然而，素食者可選擇的食材相對有限，市售素食料理多仰賴加工食品增加變化，若攝取過量，反而可能對健康造成影響。

教育局長鄭新輝表示，每日午餐皆由專業營養師與廚師共同規畫，無論葷素餐點皆同等講究，透過食材色彩、特性與風味的巧妙搭配，讓學童在餐桌上不僅攝取多元營養素，也進一步認識永續飲食、在地文化、蔬果種類與環境生態等重要議題。也持續辦理學校午餐廚藝競賽，歷年開立的菜單收錄於「台南市學校午餐教育資訊網」，成為各校設計菜單的靈感寶庫。

佳里國小銀芽豆包捲。圖／台南市教育局提供
新南國小以「在地暖食套餐」為主題，融合沙嗲與焗烤的創意巧思。圖／台南市教育局提供
新南國小學生用餐吃得津津有味。圖／台南市教育局提供
