教師1/25抗議校事會議 國教盟：修制度不廢制度
教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日走上街頭抗爭。國教行動聯盟則主張「修制度不廢制度」，避免折磨教師，也不能傷害孩子權益。
教育部日前發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序和輔佐人機制等，引起多個教師團體反彈，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題。全國教師工會總聯合會號召各縣市教師組織，預計1月25日在台北抗議，喊出「廢惡法、救教育」。
但並非所有教育團體都站在同樣立場，人本教育基金會日前就公開聲明，主張制度不該走回頭路，無視過去不適任教師處理機制「師師相護」的血淚事實。國教行動聯盟今天也發布新聞稿，主張「修制度不廢制度」。
國教盟理事長王瀚陽表示，第一線教師承受的行政負荷與心理壓力，社會必須正視；但也必須同時看見，當孩子遭遇體罰、霸凌或不當對待時，若制度被「一刀切」撤掉，校園將更容易退回「關起門來自己處理」的灰色地帶。
王瀚陽建議調整制度，包括公布「受理分流檢核表」，明確不應進入校事會議的樣態，以及必須啟動外部調查的條件，藉此把「小案」擋在門外，也確保該被查的「大案」能辦到位。
國教盟也建議推動外部調查委員常態化、建立全國性、分層的專業人才庫，以及可檢索的案例指引，落實校安通報與社政通報雙軌並進，並保障受害學生及家長的程序參與與知情權。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言