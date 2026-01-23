教師1/25抗議校事會議 國教盟：修制度不廢制度

快訊

中央社／ 台北23日電

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，引發教師團體不滿，預計1月25日走上街頭抗爭。國教行動聯盟則主張「修制度不廢制度」，避免折磨教師，也不能傷害孩子權益。

教育部日前發布修正中小學校事會議案，刪除匿名檢舉，增加初篩分流程序和輔佐人機制等，引起多個教師團體反彈，認為制度疊床架屋，難以解決「濫訴」問題。全國教師工會總聯合會號召各縣市教師組織，預計1月25日在台北抗議，喊出「廢惡法、救教育」。

但並非所有教育團體都站在同樣立場，人本教育基金會日前就公開聲明，主張制度不該走回頭路，無視過去不適任教師處理機制「師師相護」的血淚事實。國教行動聯盟今天也發布新聞稿，主張「修制度不廢制度」。

國教盟理事長王瀚陽表示，第一線教師承受的行政負荷與心理壓力，社會必須正視；但也必須同時看見，當孩子遭遇體罰、霸凌或不當對待時，若制度被「一刀切」撤掉，校園將更容易退回「關起門來自己處理」的灰色地帶。

王瀚陽建議調整制度，包括公布「受理分流檢核表」，明確不應進入校事會議的樣態，以及必須啟動外部調查的條件，藉此把「小案」擋在門外，也確保該被查的「大案」能辦到位。

國教盟也建議推動外部調查委員常態化、建立全國性、分層的專業人才庫，以及可檢索的案例指引，落實校安通報與社政通報雙軌並進，並保障受害學生及家長的程序參與與知情權。

全國教師工會總聯合會 教育部 機制

