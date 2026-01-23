諾貝爾獎得主：類地行星難移居 籲珍惜守護地球

快訊

中央社／ 台北23日電

諾貝爾物理學獎得主米歇爾．梅爾在中研院演講指出，類地行星並不罕見，但受限遙遠距離與技術，人類在可預見的未來仍難實際移居，籲珍惜地球這顆目前唯一已知孕育生命的行星。

中央研究院「臺灣橋梁計畫」第4場講座昨天舉行，邀請2019年諾貝爾物理學獎得主、日內瓦大學榮譽教授米歇爾．梅爾（Michel Mayor）主講「是否存在『B行星』–人類會移居到系外行星嗎？」，吸引逾400名聽眾參與。

米歇爾．梅爾1995年首度發現圍繞類太陽恆星運行的系外行星，不僅證實了太陽系並非宇宙中的唯一，更證明宇宙中很有可能存在其他生命，因此榮獲諾貝爾獎

中研院今天發布新聞稿指出，米歇爾．梅爾在演講中回顧，從首顆系外行星發現至今30多年間，人類已探測到超過6000顆系外行星，近年研究更顯示，銀河系中可能存在數以百萬計位於「宜居帶」的岩石行星，具備支持液態水與複雜化學反應的物理環境，為生命的誕生開啟了可能。

針對聽眾關心的移居議題，米歇爾．梅爾直言，儘管天文觀測已證實類地行星並不罕見，但受限於極其遙遠的距離與技術瓶頸，人類在可預見的未來仍難以實際移居。

米歇爾．梅爾強調，當前最迫切的課題，應是珍惜並守護地球這顆目前唯一已知孕育生命的行星，同時透過科研理解宇宙與生命的本質。

至於「宇宙是否存在其他生命」，米歇爾．梅爾認為，外星的生命形式未必與人類相同，極可能僅是細菌或單細胞生物等原始型態，但即便只是最微小的生命發現，都足以徹底改變人類對生命起源與宇宙地位的認知。隨著觀測技術日新月異，科學家已能進一步分析系外行星的大氣成分，並探測水蒸氣、二氧化碳，及特殊的生物特徵訊號，為解開宇宙生命之謎邁出關鍵一步。

中研院表示，「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手國內多所學研機構，與世界和平基金會共同推動，將邀請10多名諾貝爾獎得主來台，下一場「臺灣橋梁計畫」講座將於2月5日登場，由1993年諾貝爾生理學或醫學獎得主李察．約翰．羅伯茲（Richard J. Roberts，又譯：理察．約翰．羅伯茨）主講「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」。

諾貝爾獎 宇宙

