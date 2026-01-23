用AI加速新藥研發 林偉德獲Google博士生獎學金
台北醫學大學博士生林偉德將AI演算法導入藥物研發流程，有助於加速早期新藥開發流程，預估可將前期研發時程由5年縮短至2年，獲得Google博士生獎學金。
台北醫學大學今天發布新聞稿指出，Google博士生獎學金旨在表彰於電腦科學及相關領域中，投入具前瞻性與創新性的研究人才；2025年全台僅3名博士生獲此殊榮，獲獎者可獲1萬美元的獎學金作為研究經費支持，Google也會指派專屬研究導師，深化學術與產業的交流合作。
台北醫學大學癌症生物學與藥物研發博士學位學程博士生林偉德，在北醫大癌症生物學與藥物研發研究所教授許凱程的團隊指導下，獲2025年Google博士生獎學金，林偉德不僅是北醫大首名獲獎者，也是醫學背景大學獲此殊榮的第一人。
林偉德的研究聚焦於機器學習與深度學習在藥物早期開發中的應用，針對特定蛋白質標的，建立專屬的分子片段資料庫，優化模型預測效能，並整合多項開放原始碼工具，可促進藥物研發領域的資料共享與跨國合作。
北醫大醫學科技學院院長潘秀玲表示，林偉德將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的高度潛力；相關研究有助於加速早期新藥開發流程，將前期研發時程由5年縮短至2年，回應臨床與產業對新藥研發效率的迫切需求。
