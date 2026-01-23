快訊

王月跌倒重傷開顱保命！ 陳鴻曝最新病況 網友看了全鼻酸

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

用AI加速新藥研發 林偉德獲Google博士生獎學金

中央社／ 台北23日電

台北醫學大學博士生林偉德將AI演算法導入藥物研發流程，有助於加速早期新藥開發流程，預估可將前期研發時程由5年縮短至2年，獲得Google博士生獎學金。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，Google博士生獎學金旨在表彰於電腦科學及相關領域中，投入具前瞻性與創新性的研究人才；2025年全台僅3名博士生獲此殊榮，獲獎者可獲1萬美元的獎學金作為研究經費支持，Google也會指派專屬研究導師，深化學術與產業的交流合作。

台北醫學大學癌症生物學與藥物研發博士學位學程博士生林偉德，在北醫大癌症生物學與藥物研發研究所教授許凱程的團隊指導下，獲2025年Google博士生獎學金，林偉德不僅是北醫大首名獲獎者，也是醫學背景大學獲此殊榮的第一人。

林偉德的研究聚焦於機器學習與深度學習在藥物早期開發中的應用，針對特定蛋白質標的，建立專屬的分子片段資料庫，優化模型預測效能，並整合多項開放原始碼工具，可促進藥物研發領域的資料共享與跨國合作。

北醫大醫學科技學院院長潘秀玲表示，林偉德將AI演算法導入藥物研發流程，展現AI驅動藥物研發的高度潛力；相關研究有助於加速早期新藥開發流程，將前期研發時程由5年縮短至2年，回應臨床與產業對新藥研發效率的迫切需求。

北醫大 醫學 新藥開發

延伸閱讀

導入AI演算法加速新藥研發 北醫大學生獲Google博士獎學金

建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題

聯發科漲停創新高價 法人細說分明

瑞芳區公所攜手里長服務協會 頒發獎學金鼓勵學子向學

相關新聞

免費學餐／價格凍結壓垮品質 剩食增恐掀校園廚餘大戰

學餐政策正邁向全面免費時代，校園廚餘大戰卻也一觸即發。專家警告，免費學餐最大的隱憂在於「定價僵固」，餐點品質可能被迫讓步，校園剩食量逐漸失控。惜食教育若未能發揮效果，2027年廚餘養豬禁令上路　學餐成本壓力會雪上加霜，業者呼籲應設「樓地板」機制。

廣角鏡／新北托育量能再增加

新北市泰山中山公托中心及板橋柏翠公托中心昨開幕，2所公托共可收托100名0至2歲嬰幼兒。其中，泰山區為第3家公托，板橋則...

校園「行政大逃亡」！桃園加碼每月千元獎金 教團喊話盧秀燕跟進

學校行政事務繁雜，各地校園上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布在中央獎勵基礎上，每人每月加碼1000元行政獎金；台中教團指...

台美教育倡議對話 訂定3年教育合作策略

外交部今天舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識，訂定一項為期3年的教育...

匿名檢舉氾濫…校事會議修法「換湯不換藥」 彰化教團25日北上陳情

校事會議2024年修改施行迄今，教育基層怨聲載道，教育部雖修改最被詬病的匿名檢舉法規，因媒體爆料、上級接獲投訴的匿名檢舉...

刷學生證就能兌換 桃園寒假愛心午餐5815人受惠

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局將續辦寒暑假愛心午餐政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。