廣角鏡／新北托育量能再增加
新北市泰山中山公托中心及板橋柏翠公托中心昨開幕，2所公托共可收托100名0至2歲嬰幼兒。其中，泰山區為第3家公托，板橋則是江子翠地區首間正式成立的公托，新北市長侯友宜表示，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量達1萬6769人，若再結合居家托育服務，已穩居全國之冠。
