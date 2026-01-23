快訊

嬰兒奶粉食安風波：雀巢、拉克塔利斯自主下架商品有哪些？

聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／新北托育量能再增加

聯合報／ 文／江婉儀
圖／江婉儀
圖／江婉儀

新北市泰山中山公托中心及板橋柏翠公托中心昨開幕，2所公托共可收托100名0至2歲嬰幼兒。其中，泰山區為第3家公托，板橋則是江子翠地區首間正式成立的公托，新北市長侯友宜表示，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量達1萬6769人，若再結合居家托育服務，已穩居全國之冠。

托育 侯友宜 公共 托嬰

延伸閱讀

新北情人節派對鼓勵「離線」交友 趣味競賽迅速破冰

小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電

新北汐止增億元預算聚焦基礎建設 汐科擬設轉運站

淡海要蓋大遠百？地圖赫見「SOGO 淡新店」 新北議員查證全說了

相關新聞

匿名檢舉氾濫…校事會議修法「換湯不換藥」 彰化教團25日北上陳情

校事會議2024年修改施行迄今，教育基層怨聲載道，教育部雖修改最被詬病的匿名檢舉法規，因媒體爆料、上級接獲投訴的匿名檢舉...

廣角鏡／新北托育量能再增加

新北市泰山中山公托中心及板橋柏翠公托中心昨開幕，2所公托共可收托100名0至2歲嬰幼兒。其中，泰山區為第3家公托，板橋則...

校園「行政大逃亡」！桃園加碼每月千元獎金 教團喊話盧秀燕跟進

學校行政事務繁雜，各地校園上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布在中央獎勵基礎上，每人每月加碼1000元行政獎金；台中教團指...

台美教育倡議對話 訂定3年教育合作策略

外交部今天舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識，訂定一項為期3年的教育...

刷學生證就能兌換 桃園寒假愛心午餐5815人受惠

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局將續辦寒暑假愛心午餐政...

新北私幼連爆不當管教 侯友宜：不容忍必須嚴懲

新北市長侯友宜今天針對近來多起私立幼兒園遭爆不當管教情事表示，「每一個孩子都是我們的心肝寶貝」，對於不當對待絕不容忍，必...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。