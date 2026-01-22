快訊

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

寒風刺骨凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能保暖禦寒

撞死清大奇才判18年…胡家瑞提再審稱沒開車裝病 法官怒：你根本沒病

校園「行政大逃亡」！桃園加碼每月千元獎金 教團喊話盧秀燕跟進

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中教團指出，校園行政人員難尋，喊話重視教育的台中市長盧秀燕跟進加碼行政獎金。圖／台中市政府提供
台中教團指出，校園行政人員難尋，喊話重視教育的台中市長盧秀燕跟進加碼行政獎金。圖／台中市政府提供

學校行政事務繁雜，各地校園上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布在中央獎勵基礎上，每人每月加碼1000元行政獎金；台中教團指出，校園行政人員難尋，喊話重視教育的台中市長盧秀燕跟進。中市府對此表示暫無回應。

桃園市長張善政21日宣布將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發1000元獎金，溯自去年9月，全市預估有4568位兼任行政教師受惠。黃姓教師說，加碼金額不高，「實質減輕工作負擔會比加薪更有吸引力。」

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，近年來學校行政業務日益繁重，教育部雖然推動「行政減量」，行政工作卻是越減越多，校長或兼任組長、主任的教師面臨龐大壓力，甚至假日也要處理公務，付出與回報早不成比例，導致許多人不願當行政，校園上演「行政大逃亡」。

林碩杰說，除教育部核發行政獎金，高雄、台北及桃園市陸續加碼行政獎金，有助提升兼任行政教師的士氣與工作穩定度，也鼓勵更多教師願意承擔行政職務，確保校務運作順暢，但台中尚未跟進，盼盧市長能同步加碼，以實際行動肯定第一線教育人員的付出。

民進黨市議員陳雅惠說，台中第一線行政老師被公文、評鑑、通報壓得喘不過氣，假日也在處理校務，行政減量變加量，導致行政大逃亡，痛批市府只會喊挺教育，卻不給支持，要求說清楚是否跟進。

民進黨市議員黃守達也說，盧市長最愛把「台中教育預算占比最高」掛在嘴邊，實際上免費營養午餐慢半拍，連加碼行政獎金也落於人後，要求市府應從善如流，儘速加碼津貼。

若比照台北、高雄或桃園方案，台中市估算，所需經費約1億1680萬元。市府對於教育團體及議員的建議僅表示感謝，暫未回應。

教師 盧秀燕 桃園 台中

延伸閱讀

甲安埔將建首座公立溫水游泳池 盧秀燕宣布啟動尚泳計畫

【重磅快評】組長嗆百里侯 為何部長靜默、閣揆善後？

【重磅快評】不識字兼無衛生 國土署視國土如糞土

土方之亂嗆「自己大便自己收」 盧秀燕火大回擊：內政部要道歉

相關新聞

匿名檢舉氾濫…校事會議修法「換湯不換藥」 彰化教團25日北上陳情

校事會議2024年修改施行迄今，教育基層怨聲載道，教育部雖修改最被詬病的匿名檢舉法規，因媒體爆料、上級接獲投訴的匿名檢舉...

校園「行政大逃亡」！桃園加碼每月千元獎金 教團喊話盧秀燕跟進

學校行政事務繁雜，各地校園上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布在中央獎勵基礎上，每人每月加碼1000元行政獎金；台中教團指...

台美教育倡議對話 訂定3年教育合作策略

外交部今天舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識，訂定一項為期3年的教育...

刷學生證就能兌換 桃園寒假愛心午餐5815人受惠

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局將續辦寒暑假愛心午餐政...

新北私幼連爆不當管教 侯友宜：不容忍必須嚴懲

新北市長侯友宜今天針對近來多起私立幼兒園遭爆不當管教情事表示，「每一個孩子都是我們的心肝寶貝」，對於不當對待絕不容忍，必...

北市生生喝鮮奶放寬 滿2歲即可申請兌換

台北市教育局今天表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」自2月起放寬申請條件，設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，滿2足歲當月即可申請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。