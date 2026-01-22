校園「行政大逃亡」！桃園加碼每月千元獎金 教團喊話盧秀燕跟進

學校行政事務繁雜，各地校園上演「行政大逃亡」。桃園市日前宣布在中央獎勵基礎上，每人每月加碼1000元行政獎金；台中教團指出，校園行政人員難尋，喊話重視教育的台中市長盧秀燕跟進。中市府對此表示暫無回應。

桃園市長張善政21日宣布將在教育部教師兼任行政工作獎勵要點的基礎上，各級每月再加發1000元獎金，溯自去年9月，全市預估有4568位兼任行政教師受惠。黃姓教師說，加碼金額不高，「實質減輕工作負擔會比加薪更有吸引力。」

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，近年來學校行政業務日益繁重，教育部雖然推動「行政減量」，行政工作卻是越減越多，校長或兼任組長、主任的教師面臨龐大壓力，甚至假日也要處理公務，付出與回報早不成比例，導致許多人不願當行政，校園上演「行政大逃亡」。

林碩杰說，除教育部核發行政獎金，高雄、台北及桃園市陸續加碼行政獎金，有助提升兼任行政教師的士氣與工作穩定度，也鼓勵更多教師願意承擔行政職務，確保校務運作順暢，但台中尚未跟進，盼盧市長能同步加碼，以實際行動肯定第一線教育人員的付出。

民進黨市議員陳雅惠說，台中第一線行政老師被公文、評鑑、通報壓得喘不過氣，假日也在處理校務，行政減量變加量，導致行政大逃亡，痛批市府只會喊挺教育，卻不給支持，要求說清楚是否跟進。

民進黨市議員黃守達也說，盧市長最愛把「台中教育預算占比最高」掛在嘴邊，實際上免費營養午餐慢半拍，連加碼行政獎金也落於人後，要求市府應從善如流，儘速加碼津貼。

若比照台北、高雄或桃園方案，台中市估算，所需經費約1億1680萬元。市府對於教育團體及議員的建議僅表示感謝，暫未回應。