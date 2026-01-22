台美教育倡議對話 訂定3年教育合作策略

外交部今天舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會（AIT）表示，雙方達成共識，訂定一項為期3年的教育合作策略、建立機制，以加強台灣大專院校與美國組織機構合作，同也探討擴大地方層級交流的機會。

台美教育倡議第五次高層對話今天舉行，由外交部次長陳明祺主持，包括國安會副秘書長趙怡翔、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿孔如璞（Robert Koepcke）、AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT台北辦事處副處長梁凱雯（Karin Lang）、教育部政務次長劉國偉等人出席。

外交部次長陳明祺表示，在今日對話中，確定台美未來合作將聚焦四項優先領域，包括建置具競爭力的雙邊人才培養道路、深化華語教學與跨文化影響力、執行雙語政策同時提升英語教學品質，及拓展台美教育合作平台。

AIT會後透過新聞稿表示，雙方重申將持續深化教育合作的共同承諾，成為強化人才培育、提升語言能力、促進民間交流的重要基石；美國也再次表達，將致力維繫並強化與台灣的教育連結。

AIT指出，透過擴大語言交流、以人力需求為導向的教育倡議，以及長久穩固的人民交流，台美教育倡議將持續推動共同繁榮、提升社會韌性、促進跨文化理解，並在全球教育環境中強化民主價值。