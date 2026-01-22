學界衝論文數 教育部長：大學太在意量化指標…恐囿於發表「小確幸」

國科會主委吳誠文今天呼籲，學界應該一同改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，應重視實質貢獻。教育部長鄭英耀受訪時也表示，大學確實太在意量化指標，若只在意數字，也許能衝出一定的數量但卻會囿於發表下的「小確幸」，實質貢獻卻有限。

教育部長鄭英耀表示，學術論文發表，確實是與世界分享成果，但應只是手段，而非將論文發表視為最終目的。他也坦言，大學在看待教授升等一事上確實太在意量化指標，如果只在意數字，也許能衝出一定的數量、囿於小確幸，但實際貢獻、成果可能十分有限。

鄭英耀說，部分升等、評鑑指標確實應考量到各種面向，讓科研能量轉化成對社會產業有所貢獻，如歐美等名校更是強調「直接對準社會」，在國際排名上也確實有亮麗的成績，期望國內頂尖大學、各特色大學，可以把規則與願景放入心中。

私立科技大學校院協進會、朝陽科技大學校長鄭道明則指出，教育部很早就鼓勵學校，除了研究外，可將技術、教學、服務等納入升等考量，讓標準從一元變多元，或強調多元而非僅集中一元。

鄭道明說，私立科大也樂見其成，很多老師甚至是拿業界題目做研究、變成企業的即戰力，培養學生實務能力，也能幫助業界解決問題、更有競爭力。