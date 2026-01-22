學界衝論文數 教育部長：大學太在意量化指標…恐囿於發表「小確幸」
國科會主委吳誠文今天呼籲，學界應該一同改變，突破過去算論文數目、算技轉數目金額的「數字管理」思維，應重視實質貢獻。教育部長鄭英耀受訪時也表示，大學確實太在意量化指標，若只在意數字，也許能衝出一定的數量但卻會囿於發表下的「小確幸」，實質貢獻卻有限。
教育部長鄭英耀表示，學術論文發表，確實是與世界分享成果，但應只是手段，而非將論文發表視為最終目的。他也坦言，大學在看待教授升等一事上確實太在意量化指標，如果只在意數字，也許能衝出一定的數量、囿於小確幸，但實際貢獻、成果可能十分有限。
鄭英耀說，部分升等、評鑑指標確實應考量到各種面向，讓科研能量轉化成對社會產業有所貢獻，如歐美等名校更是強調「直接對準社會」，在國際排名上也確實有亮麗的成績，期望國內頂尖大學、各特色大學，可以把規則與願景放入心中。
私立科技大學校院協進會、朝陽科技大學校長鄭道明則指出，教育部很早就鼓勵學校，除了研究外，可將技術、教學、服務等納入升等考量，讓標準從一元變多元，或強調多元而非僅集中一元。
鄭道明說，私立科大也樂見其成，很多老師甚至是拿業界題目做研究、變成企業的即戰力，培養學生實務能力，也能幫助業界解決問題、更有競爭力。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言