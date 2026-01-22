匿名檢舉氾濫…校事會議修法「換湯不換藥」 彰化教團25日北上陳情

校事會議2024年修改施行迄今，教育基層怨聲載道，教育部雖修改最被詬病的匿名檢舉法規，因媒體爆料、上級接獲投訴的匿名檢舉仍須處理，被教育基層抨擊「換湯不換藥」，決議本月25日北上陳情；基層教師今表示，教育部已冷回應但基層不會放棄。

彰化縣一名教育界人士指出，南彰一所學校被匿名「家長」檢舉老師講課內容不當，查無此事之後，再被同一匿名檢舉人檢舉這名老師教學態度不好，經查仍無此事，同一匿名檢舉人接著用不同理由檢舉同一名老師，校長寫20多分報告向縣政府說明調查過程和結果，老師不堪其擾提告，彰化地檢署偵查結果是「匿名檢舉者查無此人」。

教育界人士表示，根據專家學者初步調查，匿名檢舉占兩成，其餘具名的都使用真實個資嗎？且部分檢舉事項屬濫訴，若調查後決議不成案，檢舉人往往換理由再檢舉，有一所學校這是這種情形，家長檢舉得不到滿意處理方式，提起刑事訴訟，一審敗訴，換提起民事賠償，老師、主任跑法院，校長寫報告，也打擊全體教職員士氣。

彰化縣教師工會提出陳情建議，除了真實個資檢舉，上級交辦、媒體爆報的沒名字等個資的都算匿名，不能構成校事會議的要件，其次不涉停聘、解聘等嚴重情節的校園爭議事項，授權學校回歸原有相關法規處理，不必組成校事會議委員會小案大辦。

教育部獲悉全國和各縣市教師團體將北上陳抗，冷回應「回去好好上課」。彰化教師工會和基層教師表示，陳抗結果可預期無法如願，但將持續反映不合理法規應及早修改，絕不放棄。