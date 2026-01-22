快訊

刷學生證就能兌換 桃園寒假愛心午餐5815人受惠

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局將續辦寒暑假愛心午餐政策，在1月24日至2月22日每日提供愛心午餐，預計將有5815人受惠，總補助經費逾1133萬元。

市府自去年暑假起首度與統一超商、全家超商、萊爾富超商、OK超商等4大超商及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證。教育局長劉仲成表示，過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，數位化後學生僅需持數位學生證即可至超商領餐，透過科技力量打破地域限制，確保孩子無論在城市或鄉間，都能獲得妥善照顧。

今年寒假共有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點；北勢國小等18校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校31校選擇提供提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮。

錦興國小今年有18位學生受惠寒假愛心午餐計畫。校長王春綢表示，餐券數位化的轉型，讓孩子們只需使用學生證就能輕鬆領餐，流程精確效率高且便利至極。感謝市府播下善的種子，更感謝社會各界接力灌溉，共同守護孩子的成長時光。

教育局表示，為持續照顧弱勢學童，市府成立「無力支付午餐費捐款專戶」接受民間團體及各界善款，捐款帳戶為「台灣銀行桃園分行」，帳號「026-038-00001-1」，戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時需註明「午餐捐款專戶」字樣。

為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局續辦寒暑假愛心午餐政策，在1月24日至2月22日每日提供愛心午餐，預計將有5815人受惠。圖／桃園市教育局提供
為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局續辦寒暑假愛心午餐政策，在1月24日至2月22日每日提供愛心午餐，預計將有5815人受惠。圖／桃園市教育局提供

相關新聞

影／新北幼兒園爆發不當對待事件 立委呼籲應立即列管

針對新北市土城育全幼兒園去年8至10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長蔡小姐在立委林月琴等陪同下舉行記者會，除描述...

新北幼兒園「4天踹童踢50次」僅罰3萬！家長曝年年違法照樣開園

新北土城某幼兒園去年8月至今持續爆發疑虐童事件，其中曾姓老師違法帶班20年，4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少...

北市生生喝鮮奶放寬 滿2歲即可申請兌換

台北市教育局今天表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」自2月起放寬申請條件，設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，滿2足歲當月即可申請...

新北托育量能再增加、達130家 泰山中山、板橋柏翠2公托今啟用

新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式，2處新啟用的公托中心，分別為新...

全教總發起「廢惡法、救教育」 周日中午教育部集合

全教總今天開記者會，針對教育部近期修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」表達抗議，為捍衛教師尊嚴、確保受...

刷學生證就能兌換 桃園寒假愛心午餐5815人受惠

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童，桃園市教育局將續辦寒暑假愛心午餐政...

