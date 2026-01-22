新北私幼連爆不當管教 侯友宜：不容忍必須嚴懲
新北市長侯友宜今天針對近來多起私立幼兒園遭爆不當管教情事表示，「每一個孩子都是我們的心肝寶貝」，對於不當對待絕不容忍，必須嚴懲。
侯友宜今天出席泰山中山及板橋柏翠等公托聯合開幕儀式，他接受媒體聯訪時對近來多起私立幼兒園發生不當管教的情事作以上表示。
侯友宜表示，教育局在第一時間接到通報後立即啟動調查，一切嚴格依法罰款以外，更重要的也公告列管，加強不定期查察，對人員更嚴格核定。「孩子的健康跟平安，絕對是我們守護最重要的課題」。
此外，針對國民黨新北市長參選提名作業，有媒體詢問近期是否會和國民黨秘書長李乾龍見面？侯友宜表示，會按照節奏、時間，找出最適當的人，來讓市政能夠不斷延續下去，所以大家也不用急；市府會全力以赴，把市政做好，這才是最重要。
【115學測】
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言