快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北托育量能再增加、達130家 泰山中山、板橋柏翠2公托今啟用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式。記者江婉儀／攝影

新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式，2處新啟用的公托中心，分別為新北市第8處社會住宅附屬公益空間及第10處公益回饋空間，共可收托100名0至2歲嬰幼兒。

泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。未來將結合下新莊生活圈與泰山產業聚落，提供雙薪家庭及通勤家長專業、平價且安心的托育服務，同時串聯社會住宅與周邊社區，打造完善的在地育兒支持網絡，讓孩子在安全、友善的環境中探索成長。

板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。

新北市長侯友宜表示，孩子是每個家庭最珍貴的心肝寶貝，市府責無旁貸打造更穩定、完善的托育安全網。截至目前，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量能達16,769人；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%，大幅超越OECD國家平均的36%，穩居全國之冠。

社會局長李美珍補充，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自115年1月22日下午2時30分起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。

泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式。記者江婉儀／攝影

托育 公共

延伸閱讀

影／新北幼兒園爆發不當對待事件 立委呼籲應立即列管

新北幼兒園「4天踹童踢50次」僅罰3萬！家長曝年年違法照樣開園

民眾黨投入新北議員選戰 藍綠提名策略轉保守

南北2大國際金融學院 政大找前財政部長當院長、中山找電機博士代理3年

相關新聞

影／新北幼兒園爆發不當對待事件 立委呼籲應立即列管

針對新北市土城育全幼兒園去年8至10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長蔡小姐在立委林月琴等陪同下舉行記者會，除描述...

新北幼兒園「4天踹童踢50次」僅罰3萬！家長曝年年違法照樣開園

新北土城某幼兒園去年8月至今持續爆發疑虐童事件，其中曾姓老師違法帶班20年，4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少...

北市生生喝鮮奶放寬 滿2歲即可申請兌換

台北市教育局今天表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」自2月起放寬申請條件，設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，滿2足歲當月即可申請...

新北托育量能再增加、達130家 泰山中山、板橋柏翠2公托今啟用

新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式，2處新啟用的公托中心，分別為新...

全教總發起「廢惡法、救教育」 周日中午教育部集合

全教總今天開記者會，針對教育部近期修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」表達抗議，為捍衛教師尊嚴、確保受...

校事會議偏離教育本質 教團齊聲籲：退出調查人才庫

校事會議組成調查小組時，各主管機關應從教育部校園事件處理會議調查人才庫推舉3倍到5倍學者專家，本次高級中等以下學校教師解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。