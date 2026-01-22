新北托育量能再增加、達130家 泰山中山、板橋柏翠2公托今啟用
新北第129家「泰山中山公托中心」及第130家「板橋柏翠公托中心」於今日舉行聯合開幕儀式，2處新啟用的公托中心，分別為新北市第8處社會住宅附屬公益空間及第10處公益回饋空間，共可收托100名0至2歲嬰幼兒。
泰山中山公共托育中心為泰山區第3家公托，因應泰山與新莊交界地區人口成長快速、托育需求殷切而設置。未來將結合下新莊生活圈與泰山產業聚落，提供雙薪家庭及通勤家長專業、平價且安心的托育服務，同時串聯社會住宅與周邊社區，打造完善的在地育兒支持網絡，讓孩子在安全、友善的環境中探索成長。
板橋柏翠公共托育中心則為江子翠地區首間正式成立的公共托育中心，不僅補齊板橋都會區托育服務的重要拼圖，也大幅提升板橋區整體托育量能。
新北市長侯友宜表示，孩子是每個家庭最珍貴的心肝寶貝，市府責無旁貸打造更穩定、完善的托育安全網。截至目前，新北市已設置130家公共托育中心，可收托6,555名幼兒，另有253家私立托嬰中心，整體收托量能達16,769人；若再結合居家托育服務，家外托育率已突破45%，大幅超越OECD國家平均的36%，穩居全國之冠。
社會局長李美珍補充，泰山中山公共托育中心可收托60名、板橋柏翠公共托育中心可收托40名0至2歲嬰幼兒，自115年1月22日下午2時30分起至2月24日下午5時止，家長可至「新北育兒資訊網」填寫登記表單；若登記人數超過收托名額，將於2月25日上午10時公開抽籤，並於當日下午2時公告錄取名單。
