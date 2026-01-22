快訊

全教總發起「廢惡法、救教育」 周日中午教育部集合

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
侯俊良說明，全教總1月25日發起「廢惡法、救教育」行動，當天中午12時30分集合、下午1時正式開始。記者李芯／攝影
侯俊良說明，全教總1月25日發起「廢惡法、救教育」行動，當天中午12時30分集合、下午1時正式開始。記者李芯／攝影

全教總今天開記者會，針對教育部近期修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」表達抗議，為捍衛教師尊嚴、確保受教環境安定，全教總將在1月25日發起「廢惡法、救教育」行動，活動辦在教育部旁濟南路，中午12時30分集合、下午1時正式開始，號召教師夥伴共同走上街頭。

侯俊良表示，校事會議制度充滿對老師的不信任，教育部新修辦法竟將「觀課」納為監管與評價教師的工具。觀課本應是教學相長、促進專業發展的柔性機制，如今卻成為行政監控的「照妖鏡」。當教室不再是專業自主的空間，而是隨時被法律與行政調查介入的場所，教師將陷入防禦性教學的泥淖，最終受害的將是因失去創新與熱忱教學受影響的孩子。

侯俊良說，全教總1月25日發起「廢惡法、救教育」行動，當天中午12點30分集合、1點正式開始，全教總已借濟南路車道路權，集會過程邀請了立委以及4位被校事會議制度折磨的老師現身說法，並設計2齣行動劇、1首歌曲。

侯俊良強調，活動的目的是希望教育部懸崖勒馬，不要口口聲聲捍衛教師，修了辦法卻仍不信任教師。教師團體支持處理不適任教師，但反對不信任教學現場的制度，呼籲老師、學生、家長站出來，對這個制度發出怒吼，1月25日教育部前見。

教師 教育部 全教總

