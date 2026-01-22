快訊

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，外交部政務次長陳明祺（右）美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）（中）、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）（左）出席。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，由外交部政務次長陳明祺主持。出席人員包括國家安全會議副秘書長趙怡翔、美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、教育部政務次長劉國偉及僑務委員會副委員長李妍慧等台美雙方與會代表，分享對話成果。

外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，由外交部政務次長陳明祺（右四）主持。出席人員包括國家安全會議副秘書長趙怡翔（右三）、美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）（左四）、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）（左三）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左二）、教育部政務次長劉國偉（右二）及僑務委員會副委員長李妍慧（右一）等台美雙方與會代表。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）出席致詞。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，教育部政務次長劉國偉出席致詞。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，由外交部政務次長陳明祺（右二）主持。出席人員包括國家安全會議副秘書長趙怡翔（右一）、美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）（中）、美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）（左二）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）（左一）。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，外交部政務次長陳明祺出席致詞。記者林伯東／攝影
外交部上午舉行「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，美國國務院亞太局區域安全政策及公眾外交副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）出席致詞。記者林伯東／攝影
