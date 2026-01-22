快訊

影／新北幼兒園爆發不當對待事件 立委呼籲應立即列管

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對新北市土城育全幼兒園去年8～10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長在立委林月琴（中）等陪同下舉行記者會，呼籲慣犯集團應立即列管，並確實將不適任教保人員登錄系統，防止流竄至其他幼兒園。記者胡經周／攝影
針對新北市土城育全幼兒園去年8～10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長在立委林月琴（中）等陪同下舉行記者會，呼籲慣犯集團應立即列管，並確實將不適任教保人員登錄系統，防止流竄至其他幼兒園。記者胡經周／攝影

針對新北市土城育全幼兒園去年8至10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長蔡小姐在立委林月琴等陪同下舉行記者會，除描述事件經過，並表示本案最嚴重的問題，不只是個別教保人員的行為，而是新北、桃園市政府在長期明知風險，卻未有效介入。

立委林月琴也批評，幼兒被不當對待，「不是第一次，卻次次被當成第一次」，呼籲慣犯集團應立即列管，並確實將不適任教保人員登錄系統，防止流竄至其他幼兒園。

針對新北市土城育全幼兒園去年8～10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長蔡小姐（左）在立委林月琴（右）等陪同下舉行記者會，描述事件經過。記者胡經周／攝影
針對新北市土城育全幼兒園去年8～10月及近期皆持續爆發不當對待事件。受害家長蔡小姐（左）在立委林月琴（右）等陪同下舉行記者會，描述事件經過。記者胡經周／攝影

