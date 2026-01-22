快訊

北市生生喝鮮奶放寬 滿2歲即可申請兌換

中央社／ 台北22日電
圖為學童挑選鮮乳。聯合報系資料照
北市教育局今天表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」自2月起放寬申請條件，設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，滿2足歲當月即可申請幼兒數位卡證，每週兌換1瓶鮮奶或豆漿。

教育局宣布「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策放寬條件，考量2歲是幼兒成長、骨骼發展的重要階段，所以將過去以「學齡」作為計算基準的申請制度，從2月起調整為以「生理年齡」作為計算基準，只要設籍台北市、年滿2歲當月的第1個工作日起，就可以申辦卡證兌領。

教育局舉例，幼兒於民國115年2月1日滿2足歲，當天為星期日，家長可在隔天2月2日星期一，到任一區公所申請幼兒數位卡證；若是115年5月1日滿2足歲，當天為星期五且逢勞動節放假，則可在5月4日星期一，到任一區公所申請卡證。

至於申辦方式，教育局提醒家長，攜帶身分證明文件、戶口名簿或3個月內戶籍謄本，前往北市任一區公所臨櫃申請，當場即可領取卡證。也可線上預約申辦再臨櫃領卡，或可透過「台北服務通」線上平台填寫資料完成預約，約3個工作天後，可前往所選擇的區公所領卡證。

教育局補充說明，目前可至7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市適用）與萊爾富等7大通路，不分平假日、寒暑假，都能彈性兌換。品項有35種，包含17種鮮奶與18種豆漿，其中也有無乳糖品項，滿足不同體質幼兒的需求。

鮮奶 教育局 北市

