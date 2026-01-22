快訊

新北幼兒園「4天踹童踢50次」僅罰3萬！家長曝年年違法照樣開園

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林月琴（左二）批，同一負責人名下園所年年受罰，新北、桃園教育局卻仍視為單一個案處理。記者張曼蘋／攝影
新北土城某幼兒園去年8月至今持續爆發疑虐童事件，其中曾姓老師違法帶班20年，4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少5人，遭家長怒批把2、3歲童當沙包，孩童還遭其他老師怒罵「有病」。民進黨立委林月琴批「集團式問題」，同一負責人名下園所年年受罰，新北、桃園教育局卻視單一個案處理。

林月琴、新北市議員戴瑋姍辦公室及靖娟基金會執行長許雅荏今與受害家長開記者會，控訴某教育集團名下在新北、桃園設有多間幼兒園，且每間幼生人數均高達上百人，過去即曾因違法進用無資格人員、幼兒照顧失當等情事多次遭裁罰，卻持續經營、招生，並仍可持續承接非營利幼兒園、申請準公共幼兒園補助、設立新的園所。

蔡姓家長說明，孩子2024年8月入學幼幼班，接下來數月陸續出現摳手到流血、咬手指等異常反應，只要聽到「開門聲」就會驚慌失措躲起來。 2025年7月起孩子哭著拒絕上學，經多次詢問才得知班上很多人每天都被老師打。

蔡姓家長說，同月底離開園所後，卻一直接到園方電話盼獲原諒，園長也跑到她的住家，要求簽撤案書，但教育局告知，該名曾姓老師沒有助理教保員資格，一直以來幼幼班的人數就超過法定師生比。該集團近五年都因違法聘用未具教保資格人員而被裁罰，卻仍繼續進用無資格人員，甚至動不動就對孩子們踢、打、跩，甚至將其摔地，「把2、3歲的幼童當沙包？」

陳姓家長則說，今年1月13日另名Coco老師威脅幼兒於全班前說出「回家告狀的老師壞話」；並將幼兒書包丟教室外長達數小時，致幼兒無法取用個人物品，此外園內長期以「吃飯慢」要求幼兒罰站進食、強迫進食，即使嘔吐仍須繼續，更威脅不能回家說老師壞話。也另有教師當眾以「你一定有病」標籤幼兒。

林月琴指出，本案暴露五大結構性問題，一、早有前案卻未列管，慣犯集團得以擴張；二、違法進班成常態，主管機關未即時介入；三、裁罰金額與傷害程度失衡，無法嚇阻，曾老師4天內發生50次不當對待行為，卻僅以3萬元裁罰結案；四、加強督導流於形式，問題一再重演；五、資訊揭露不完整，家長難以掌握全貌，新北教育局在調查過程中，僅提供經剪輯的監視器畫面及調查報告「摘要」，導致家長無法即時了解孩子實際遭遇。

戴瑋姍認為，新北教育局針對該幼兒園歷次裁罰過低，造成幼兒園僥倖心態，教育局應重啟行政調查本案，釐清虐童真相並確認有無其他受害幼兒，並給予幼兒園重罰，避免更多憾事發生。

許雅荏呼籲，主管機關應重新檢視本案是否構成重大情節，並加重處分；針對某集團旗下教育機構進行全面清查，並暫停其新設園所、新收托資格；確實將不適任教保人員登錄系統，防止流竄至其他幼兒園；提供完整監視器畫面及調查報告予受害家長，不得再以片段摘要取代真相。

國教署學前組科長陳鉉淑表示，會函文新北市教育局，相關調查報告也會要求符合規定處理。至於稽查部分都有督促地方政府，若跨縣市會要求相關連結，允諾兩周內會給相關進度。

林月琴、新北市議員戴瑋姍辦公室及靖娟基金會執行長許雅荏今與受害家長開記者會，控訴「育全教育集團」名下在新北、桃園設有多間幼兒園，多次違規受罰，卻持續承接非營利幼兒園、申請準公共幼兒園補助、設立新的園所。記者張曼蘋／攝影
新北土城育全幼兒園去年8月至今持續爆發疑虐童事件，其中一名曾姓老師違法帶班20年，4天內對幼幼班孩童踹踢50多次，受害幼童至少5人。圖／林月琴辦公室提供
