校事會議偏離教育本質 教團齊聲籲：退出調查人才庫

校事會議組成調查小組時，各主管機關應從教育部校園事件處理會議調查人才庫推舉3倍到5倍學者專家，本次高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法，亦未修改此條，現名單內有超過千名教師、教授、退休教育人員、律師。各地方教師職業工會今天開記者會，強調校事會議已嚴重偏離教育本質，傷害教師尊嚴，不僅現場幾名教師公開宣布退出調查人才庫，也呼籲教師們集體退出。

高雄市教師職業工會副理事長李雅文表示，身為調查人才庫的委員，當時接受培訓進入名單，是為了了解調查程序，以自身經驗和對學校運作的認識，在調查中更細緻了解受訪者的處境，讓調查結果更具有教育意義。

李雅文發現，在現行機制下，教育部雖花大筆公帑培訓委員，卻限制學校只能從主管機關準備的3到5倍人才庫名單中，挑選校事會議成員，以高雄市的情況來說，最後主管機關往往掌握調查委員名單，提出屬意人選，演變成法律人士放入名單、教師卻被排處在外。

宜蘭縣教師職業工會副理事長葉明政說，站在第一線調查現場，能看到一些偏離教育本質的調查報告出現。曾有老師因孩子與家長對其教學有不一樣的期待，就遭投訴校園霸凌，學校依照法規展開為期半年霸凌事件調查，最後霸凌不成立但有不當管教，記兩小過。調查送到地方主管機關卻被退回，學校只好再重組調查，結果完全一樣。

當此案終局處置被送到地方教師評議組織，葉明政說，竟發現調查不符合最基本的客觀、公正等要求，甚至出現不完全根據事實的手段推論。最後，這個老師總共為此耗費1年半才獲得平反。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成表示，許多案件情節輕微，老師也要遭到冷冰冰的調查，傷害老師的尊嚴。事實上，學校有能力處理小案，執行面上所有案件卻都以大案方式處理，修法後的新版法規增加觀課、1+3人會議分案等機制都是疊床架屋，呼籲教育部懸崖勒馬，老師也能集體退出人才庫、捍衛尊嚴。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，教育現場最辛苦的老師正在承受制度的危害，呼籲現場的老師一起退出調查人才資料庫，尚未加入資料庫的老師們則不要加入，不要繼續參與這場偏離教育本質的專業耗損。