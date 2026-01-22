快訊

「消防模範生」詹能傑曾赴日精進全方位技能！愛家男人殉職留妻女獨行

國民年金給付政院要拉到5千！逾176萬人受惠 預算年增860億

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議偏離教育本質 教團齊聲籲：退出調查人才庫

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
各地方教師職業工會今日在台北召開記者會，強調校事會議已嚴重偏離教育本質，傷害教師尊嚴，呼籲教師們集體退出人才庫。記者李芯／攝影
各地方教師職業工會今日在台北召開記者會，強調校事會議已嚴重偏離教育本質，傷害教師尊嚴，呼籲教師們集體退出人才庫。記者李芯／攝影

校事會議組成調查小組時，各主管機關應從教育部校園事件處理會議調查人才庫推舉3倍到5倍學者專家，本次高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法修法，亦未修改此條，現名單內有超過千名教師、教授、退休教育人員、律師。各地方教師職業工會今天開記者會，強調校事會議已嚴重偏離教育本質，傷害教師尊嚴，不僅現場幾名教師公開宣布退出調查人才庫，也呼籲教師們集體退出。

高雄市教師職業工會副理事長李雅文表示，身為調查人才庫的委員，當時接受培訓進入名單，是為了了解調查程序，以自身經驗和對學校運作的認識，在調查中更細緻了解受訪者的處境，讓調查結果更具有教育意義。

李雅文發現，在現行機制下，教育部雖花大筆公帑培訓委員，卻限制學校只能從主管機關準備的3到5倍人才庫名單中，挑選校事會議成員，以高雄市的情況來說，最後主管機關往往掌握調查委員名單，提出屬意人選，演變成法律人士放入名單、教師卻被排處在外。

宜蘭縣教師職業工會副理事長葉明政說，站在第一線調查現場，能看到一些偏離教育本質的調查報告出現。曾有老師因孩子與家長對其教學有不一樣的期待，就遭投訴校園霸凌，學校依照法規展開為期半年霸凌事件調查，最後霸凌不成立但有不當管教，記兩小過。調查送到地方主管機關卻被退回，學校只好再重組調查，結果完全一樣。

當此案終局處置被送到地方教師評議組織，葉明政說，竟發現調查不符合最基本的客觀、公正等要求，甚至出現不完全根據事實的手段推論。最後，這個老師總共為此耗費1年半才獲得平反。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成表示，許多案件情節輕微，老師也要遭到冷冰冰的調查，傷害老師的尊嚴。事實上，學校有能力處理小案，執行面上所有案件卻都以大案方式處理，修法後的新版法規增加觀課、1+3人會議分案等機制都是疊床架屋，呼籲教育部懸崖勒馬，老師也能集體退出人才庫、捍衛尊嚴。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，教育現場最辛苦的老師正在承受制度的危害，呼籲現場的老師一起退出調查人才資料庫，尚未加入資料庫的老師們則不要加入，不要繼續參與這場偏離教育本質的專業耗損。

教師 職業工會 教育

延伸閱讀

張雁名遭霸凌「抽屜塞廚餘」留陰影！昔日主謀竟裝沒事「求帶出道」 他怒轟：厚顏無恥

院長高金枝傳霸凌女法官 高院：誤會冰釋未接獲申訴

爭取半年終獲正義 教育部：公立幼兒園教師寒暑假「得不必到園」

女兒遭霸凌 徐乃麟事隔9年再度向唐從聖道歉「是我涵養不夠」

相關新聞

幼教師憂缺人 寒暑假仍要上班

教育部近日函釋公立專設幼兒園教師寒暑假期間，除法定任務外，「得不必到園」，不過公幼教師直言，最怕的是寒暑假期間代理找不到...

塞車最宜讀書？台北國際書展打造「讀字塞車」 與閱讀寶可夢「反讀怪」

塞車時最宜讀書？2026台北國際書展將於2月3日於台北世貿一館開幕，獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」書區以車陣場景為靈感，...

公立專設幼兒園教師 寒暑假得不必到園

鄉鎮市立幼兒園教師面臨「不適用勞基法、也無法享有完整寒暑假」的權益真空，衍生工時爭議。宜蘭縣教師職業工會與全國教師工會總...

校事會議偏離教育本質 教團齊聲籲：退出調查人才庫

校事會議組成調查小組時，各主管機關應從教育部校園事件處理會議調查人才庫推舉3倍到5倍學者專家，本次高級中等以下學校教師解...

寒假小孩放電新選擇 機捷小小站長報名網址在這裡

國中小學期課程結束，桃園大眾捷運公司將在寒假舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，帶領小朋友化身一日站長，體驗捷運站務工作與車站導覽...

公幼臨托／照顧2歲幼兒等三大族群 固定師資建立安全感

教育部推動臨托試辦計畫，針對突發狀況或短期需求的家庭提供彈性托育方案，像高雄市北嶺附設幼兒園每月使用人次穩定，反映其受歡迎程度。儘管這項幼托措施受到2歲以上幼兒家庭關注，但有園所堅持設有收托人數上限，確保品質不受影響。臨托模式能成為托育需求的另種選擇？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。