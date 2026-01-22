寒假小孩放電新選擇 機捷小小站長報名網址在這裡

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國中小學期課程結束，桃園大眾捷運公司將在寒假舉辦「小鶇鶇站長體驗營」，帶領小朋友化身一日站長，體驗捷運站務工作與車站導覽，活動預計1月26日上午12時開放報名，名額有限，額滿為止。

桃捷指出，小鶇鶇站長體驗營活動將於2月10日在機捷A14a機場旅館站舉行，活動內容包括車站導覽、票務設備操作與站務工作介紹，同時也會準備制服讓孩童化身一日站長，體驗服務旅客工作，從實作學習正確搭乘禮儀與交通安全觀念。活動結束後，每位孩童可獲得一份超值驚喜包，內含小小站長證書、小小站長包、桃捷一日票1張及相關紀念好禮。

本次活動專為4至8歲孩童設計，凡於2018年2月至2022年2月間出生的孩童皆具報名資格，名額限20名，採網路登記抽籤方式辦理，桃捷將於27日下午以電腦抽籤方式抽出正取20名、備取5名，中籤者家長收到桃捷匯款通知信後，須於24小時內完成繳費，逾期視同放棄。另外，活動採實名制，報到時將進行身分確認，若資格不符，恕不退費且不得進場。報名網址：https://reurl.cc/LQr3ne

