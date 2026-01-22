寒假小孩放電新選擇 機捷小小站長報名網址在這裡

教育部推動臨托試辦計畫，針對突發狀況或短期需求的家庭提供彈性托育方案，像高雄市北嶺附設幼兒園每月使用人次穩定，反映其受歡迎程度。儘管這項幼托措施受到2歲以上幼兒家庭關注，但有園所堅持設有收托人數上限，確保品質不受影響。臨托模式能成為托育需求的另種選擇？

2026-01-22 07:30