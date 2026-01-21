塞車最宜讀書?台北國際書展打造「讀字塞車」 與閱讀寶可夢「反讀怪」

塞車時最宜讀書？2026台北國際書展將於2月3日於台北世貿一館開幕，獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」書區以車陣場景為靈感，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會。此外還有台灣勞工陣線策畫的「閱讀青紅燈」書區與台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」書區，讓台灣人熟悉的交通畫面變身為閱讀場景，拓展閱讀的疆界。

台北國際書展21日舉辦重要活動宣告記者會。台北書展基金會表示，今年台北國際書展邀來國寶級作家黃春明與繪本作家賴馬共同擔任閱讀大使，各自推薦十本具有特殊意涵的書單。

集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店的公民書區，展區設計一向是台北國際書區最吸睛的焦點，今年也沒讓讀者失望。獨立出版聯盟常務理事劉子華指出，今年公民書區以「道路」為核心，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景，邀請讀者在書展為停滯的時代找尋前行的方向。獨立出版聯盟策劃的「讀字塞車」以台灣人熟悉的「塞車」日常為展區設計靈感，將書展化為一段塞車中的閱讀旅程，邀讀者試試「塞車中讀書」的另類閱讀風景。

台灣獨立書店文化協會則設計「閱讀轉運站」，規劃五條閱讀路線、集結十家獨立書店、超過百本選書，透過講座、紀錄片與劇場式導覽，展現獨立書店的堅持與力量。「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手35個NGO共同策劃，以紅綠燈意象回應台灣民主發展的重要時刻——解嚴天數正式超越戒嚴天數，展區透過紅綠燈與道路反光鏡牆，引導讀者思考社會行動中的選擇與判斷。

童書主題館也以台灣人熟悉的「菜市場」為策展靈感，打造充滿人情味與想像力的「閱讀市集」，在攤位上陳列風格多元的童書。策展人柯倩華指出，親子讀者可透過「採買」的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。

書展之外，台北書展基金會邀請台北地方異聞工作室合作推出線上解謎遊戲「反讀怪的挑戰」，遊戲背景以「閱讀遭到擾亂」為背景，設計了名為「反讀怪」的角色，玩家需要透過閱讀原創文本與實境解謎行動，修復文字的秩序，才能解謎闖關。台北書展基金會董事長郝明義形容此一遊戲是「閱讀寶可夢」。希望透過遊戲吸引不曾參加書展的人踏入書展。

台北書展基金會指出，寒假趣書展活動於書展期間仍持續開放報名，凡10人以上即可由老師或家長報名，將依團體人數致贈免費入場券，完成闖關集章任務，即可到服務台兌換精選好禮一份。另外，台北國際書展現場消費滿額送好禮，每日抽一張台北至泰國經濟艙單人來回機票，知名飯店平日住宿券，更與永和保福宮、中和廣濟宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺合作，每日送給4名幸運民眾象徵開啟智慧與增福添壽的光明燈。

2026台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持台鐵、高鐵票根免費入場、未滿18歲讀者憑證免費入場、身障者及第一位陪同者免費入場等優惠措施，歡迎大家踴躍進場參觀，更多活動書展訊息詳見官網：https://www.tibe.org.tw/。