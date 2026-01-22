2月3日開幕 台北國際書展 遇見「讀字塞車」
二○二六台北國際書展將於二月三日於台北世貿一館開幕，獨立出版聯盟策畫「讀字塞車」書區，以車陣場景為靈感，邀請讀者在動彈不得的時刻，透過閱讀爭取轉念與喘息的機會；台灣勞工陣線策畫的「閱讀青紅燈」書區與台灣獨立書店文化協會推出的「閱讀轉運站」書區，讓台灣人熟悉的交通畫面變身為閱讀場景，拓展閱讀的疆界。
台北書展基金會表示，今年書展邀來九十二歲的國寶級作家黃春明，以及創作逾卅年的繪本作家賴馬共同擔任閱讀大使，各自推薦十本具有特殊意涵的書單。
集結獨立出版聯盟、非政府組織與獨立書店的公民書區，一向是展內吸睛焦點，今年公民書區以「道路」為核心，其中台灣獨立書店文化協會則設計「閱讀轉運站」，規畫五條閱讀路線、集結十家獨立書店、超過百本選書，透過講座、紀錄片與劇場式導覽。「閱讀青紅燈」則由台灣勞工陣線攜手卅五個NGO共同策畫，透過紅綠燈與道路反光鏡牆，引導讀者思考社會行動中的選擇與判斷。
童書主題館也以台灣人熟悉的「菜市場」為策展靈感，打造閱讀市集，在攤位上陳列風格多元的童書。策展人柯倩華指出，親子讀者可透過採買的方式，自由組合屬於自己的閱讀書單。
書展之外，台北書展基金會邀請台北地方異聞工作室合作推出線上解謎遊戲「反讀怪的挑戰」，玩家需透過閱讀原創文本與實境解謎，修復文字秩序，才能解謎闖關。
