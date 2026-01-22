幼教師憂缺人 寒暑假仍要上班
教育部近日函釋公立專設幼兒園教師寒暑假期間，除法定任務外，「得不必到園」，不過公幼教師直言，最怕的是寒暑假期間代理找不到人、人力不足，結果還是要上班，讓政策淪為空頭支票。
此外，多數家長都認爲幼兒園老師的身心跟小孩照顧息息相關。家長張小姐表示，本來就該給予幼教老師合理的勞動保障。但也有家長憂心，幼教師寒暑假都不到校，如果都另外找代理，孩子是否能得到安心的照顧與學習。
公立幼兒園推動寒暑假課後留園，導致許多幼教老師寒暑假也得上班，不過相較於公幼教師受教師法保障，享有寒暑假不到校的權益，若要求教師出勤，薪資得加倍發給，反觀鄉鎮市立（公立專設）幼兒園教師雖然也屬於公立幼兒園，卻不受保障，甚至被要求「寒暑假期間必須出勤」，引發爭議。
一位幼教老師觀察，雖然國教署提出會補助經費讓地方政府的鄉鎮市立幼兒園寒暑假期間增聘人力，但是現在幼教人力這麼難找，寒暑假期間的代理人力是否能找得到都是個問題，如果最後找不到，幼兒園還是開寒暑假延長照顧，孩子來了，老師總不能直接罷工，還是得到校。
另一位張姓幼教老師也說，最後很可能成為空頭支票，身為幼教老師一點都不會太開心。而且寒暑假期間的加置人力就算找得到，是不是專業師資、能不能夠真的讓孩子獲得安心、安全的照顧品質，身為幼教老師，自己也會憂慮。
