公立專設幼兒園教師 寒暑假得不必到園

聯合報／ 記者戴永華董俞佳／連線報導
相較於公立幼兒園教師寒暑假出勤可有加班費，鄉鎮市立幼兒園教師規定卻不一，引發爭議。圖為示意圖，非當事人。本報資料照片
鄉鎮市立幼兒園教師面臨「不適用勞基法、也無法享有完整寒暑假」的權益真空，衍生工時爭議。宜蘭縣教師職業工會與全國教師工會總聯合會半年奔走爭取，教育部最近發函釋公立專設幼兒園教師準用教師法，寒暑假期間，除法定任務外，「得不必到園」，最快今年寒假起適用。

政府規定全國各鄉鎮市公所（公立專設）幼兒園大班須要聘請一名正式老師，以利銜接國小課程。為了配合「大班一師」政策，宜蘭各鄉鎮去年進用卅六名教師，卻因身分定義模糊，出現各園所規定不一、休假不同的亂象。

全教總去年八月接獲投訴，揭露部分園所，要求教師「寒暑假期間必須出勤」，而非比照一般公立學校附設幼兒園依國小行事曆休假。園方還強調其全年無休教保服務時段「已獲教育部國教署核可」。由於這群教師既不具備一般勞工的特休假，又難以依據「教師請假規則」落實休假，引發反彈，批評是「離譜的剝削政策」。

為此，教育部表示，公立專設幼兒園教師應準用「教師法」，並依「教師請假規則」第十二條規定，未兼任行政職務之教師，在寒暑假期間除返園服務、研究進修等活動外，享有不必到園的權利。

為解決家長最擔心的寒暑假托育需求，教育部也裁示，園方應安排代理人員負責教保服務，相關經費將由教育部補助。確保教師休息權，也避免園所因經費壓力強迫教師無償勞動。

不過部分鄉鎮長認為「得不必到園」不具強制力，傾向維持舊有做法。對此，宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡說，縣府教育處應督導並下達明確指令，避免地方政府各行其是。

宜蘭縣政府教育處表示，將依教育部函釋，要求各公所自今年寒假起依法辦理，若公所因業務需要仍須教師寒暑假到校，應比照附幼模式給予代理代課費用。

全教總副秘書長楊逸飛表示，大班一師制度今年正式實施，但幼托整合已超過十四年，國教署從未針對地方幼兒園教師適用法令與人事安排提供清楚規範，讓地方各自解讀，導致勞動權益完全真空。針對這次國教署的函釋持肯定態度，等於保障所有幼教師都有寒暑假不到校的權益。

教育部 幼兒園 公幼

