昔東方設大校地活化！ 高科大第6校區揭牌 目標培育科技人才

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
東方設計大學退場後，高雄科技大學接手規畫為產業園區，昨揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影
東方設計大學退場後，高雄科技大學接手規畫為產業園區，昨揭牌啟用。記者郭韋綺／攝影

東方設計大學前年因少子化退場，9公頃校地由國立高雄科技大學接手，轉型為產學合作園區，昨天揭牌成為高科大第6個校區，校長楊慶煜指將採取「內環、中環、外環」三環漸進模式重建校區，銜接北高雄S廊帶產業聚落，引進航太工具機及能源廠商進駐，合作培育科技人才。

出席揭牌儀式的教育部技職司長楊玉惠說，東方設大約2億元負債，高科大承接時以校務基金先行支付，校區共21棟建築，其中圖書資訊大樓、新世紀大樓先啟用，其餘校地與建物由東方董事會捐贈移轉給高科大。

她說，人才培育與技術研發是高科大強項，東方停辦後「校名不在、但使命還在」，盼成為私校退場再利用的最佳典範。

東方學校財團法人董事長鍾任琴表示，東方設大受少子化衝擊，學生數從近萬人驟減至百餘人，他接任董事長時已無力支付薪資，只能向教育部申請退場基金，並由高科大支應約2億元協助處理財務。過去私校退場糾紛不斷，但高科大承接有完整預算及產學營運計畫，校內近5000件價值不斐藝術品，也透過年度展覽推廣保存，這次交接他的心情就像「嫁女兒」，對學校的未來放心。

楊慶煜說，已有車輛工程與冷凍空調兩系所進駐，內環以教學與研究為核心，中環引入業界進行產學合作，外環提供產業進行類量產與技術驗證，將帶動校區再活化。

