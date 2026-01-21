免費學校午餐上路排擠外師及特教經費？基市府澄清流言

「免費」學校午餐下學年上路，是否排擠外籍教師及特殊教育經費受關注。基市府教育處今天說，基市府整體負債已由過去約67億元，下降至去年底約40億元，營養午餐財源可更精進規畫，仍可確保學生英語學習機會，特教經費並未減少。

教育處表示，外界關心免費營養午餐政策，是否對外師經費及特殊教育資源經費造成影響。市府近年來減債有成，整體財政狀況趨於穩定，市府整體負債下降至約40億元，為推動相關教育福利政策提供空間，促使營養午餐得運用相關財源更精進規畫。

教育處指出，雖受財劃法影響導致地方預算緊縮，但市府堅持教育品質不打折，已規畫轉型啟動「駐點巡迴外師計畫」，打破過往外師資源侷限在單校，改採為期3至8周的校園沉浸式課程模式，將雙語資源全面擴及至本市54所國中小學，透過更高效的資源配置，確保每位學子都能享有均等的英語學習機會。

教育處說，特殊教育相關經費也未減少，包含特教生輔具申請、專業團隊服務及各項支持措施，皆依原計畫持續辦理，不影響任何特殊教育學生受教權益。教育處也將持續確保各項業務所需預算穩定到位，保障學生權益，請家長安心。

基隆市議員陳冠羽表示，有接獲家長反映，校方因推動免費學校午餐政策，部分特殊教育輔具申請與專業團隊服務時數恐將縮減，甚至影響校園網路及教務作業系統等基本運作，引發第一線教育現場不安。

陳冠羽指出，教育處今天已澄清相關傳聞，但這波焦慮凸顯免費學校午餐政策，至今欠缺完整說明，連最基本的經費來源與配套措施，學校、教師與家長都一頭霧水。

陳冠羽說，因財政收支劃分法調整，基隆教育預算已減少近4億元，相關政策更應審慎評估。不少老舊校舍改建仍在排隊，教師人力缺口逐年擴大，薪資與待遇問題亟待改善，部分學校午餐廚房設備也等待經費改善。

陳冠羽強調，基隆跟進免費午餐政策，卻未同步交代清楚整體財務規畫與資源調度，呼籲教育處闢謠外，也應盡速對外說明政策細節與配套措施，確保既有教育品質不受影響，維護特殊教育與弱勢學生的基本權益。