總統接見奧林匹亞競賽代表團 盼30年拚3項諾貝爾獎

中央社／ 台北21日電

總統賴清德今天接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，肯定學生勇奪23金、21銀、6銅及4面榮譽獎。總統強調，科學是國力之本，政府將持續投資人才培育，並期盼未來30年在物理、化學及醫學領域，至少獲得3項諾貝爾獎

賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、教育部政務次長張廖萬堅等人陪同下，接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。他致詞表示，2025年10項奧林匹亞競賽，涵蓋 數學、物理、化學、資訊、以及地球科學等項目，台灣55位參賽者，共得到23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，成績斐然。

他說，為了鼓勵同學無後顧之憂地投入科學研究，持續精進，參賽選手除了可申請保送、推薦升學，也有機會申請出國留學。政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境。

總統表示，科學是國力之本，先進國家都相當重視科學教育。台灣缺乏天然資源，以先進的科學實力造就當今科技之島的榮景，比其他國家更重視科學教育與人才培育的政策。

賴總統說，國家有一個共同的目標，就是在下一個世代、未來30年之內，希望在諾貝爾獎物理、化學、醫學3個領域，至少拿到3項諾貝爾獎。台灣已經是國際科學的武林中，不可或缺的重要角色，盼望有更多優質的人才投入實業，提升台灣的經濟與科技實力。

總統說，行政院正推動「AI新十大建設」，其中4項基礎建設，就是人才培育，預計2040年之前，培育50萬AI應用人才。政府已經完成國家級算力中心的建置，再過沒多久，國家級的資料中心也會成立，希望達到台灣均衡發展的目標。

總統強調，另外在矽光子、量子運算以及機器人3項關鍵科技，希望達到3項目標，第一，打造創新、創業的生態系，成就一兆元產值的軟體平台。第二，幫助至少100 萬家中小微企業，導入人工智慧、新興科技，更有競爭力。第三，希望台灣成為智慧生活圈、智慧島，食衣住行育樂、國防各個領域，都有科學、人工智慧、新興科技的運用。

此外，總統表示，距上次台灣主辦國際奧林匹亞競賽，超過10年。為了增加台灣的國際能見度，已經爭取到「2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽」主辦權，相信主辦國際奧林匹亞的競賽，可以增進台灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國學生、更加瞭解台灣科學教育的成果。

科學 奧林匹亞 諾貝爾獎

