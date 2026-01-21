台中國中小午餐免費遭質疑餐費太低 盧秀燕：考量物價差異已是全國最高

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中推動公立國中小學校午餐免費，不少議員建議擴及私立國中小與高中職，市府表示多數縣市僅實施公立國中小，會在財政務實的情況下研究。圖／聯合報系資料照
台中市公立國中小學校午餐免費9月上路，預計每餐60到70元，議員質疑是否能公平補助且價格是否不足，沒考量到物價上升。市府表示，會採取統一補助，不分地區所有學校額度相同，每餐60到70元看齊台北，已是全國最高，也高於目前各校餐費。

台中市長盧秀燕月初宣布，115學年度起公立國中小學校午餐免費，預計21.4萬學生受惠，每餐60到70元，將編列25億到30億元，3月向議會提出追加預算。

民進黨議員施志昌指出，不同區域的學校午餐餐費不同，海線地區一餐40到45元，市區學校則是50到60元，市府推動全面免費，但若採取「補助相同金額」，會導致海線與市區餐費相差10元。國民黨議員陳政顯也建議，應該採取齊頭式平等，不同區域餐費一致。

教育局長蔣偉民表示，不同地區的國中小的確有不同的供餐模式與不同收費，市府正在收集資料，會依據社會福利的精神，保證每所學校的學校午餐餐費相同。

國民黨議員邱愛珊、黃佳恬、民進黨議員江肇國、林德宇認為，市府預計每餐餐費60到70元，但近年物價調漲，食材、人力、電費與物流成本上升，且市府原本就補助學校午餐在地有機食材、水果和餐費，加上家長自付額，會不會全面免費後實際餐費比現行餐費還低？

盧秀燕回應，如議員提及，現在海線地區學校午餐餐費40到45元、市區50到60元，市府現在要以每餐60到70元的標準編列，不會吃得更壞，只會更好；綜觀全國實施校午餐免費的縣市，只有台北也編列同等水準，考量物價差異，台中餐費已經是全國最高。

國民黨議員陳政顯、張廖乃綸、李中、民進黨籍議員張芬郁、無黨籍議員徐瑄灃等人聚焦學校午餐能否擴大到私立學校乃至高中職，私立國中小不是只有有錢人在唸，也有弱勢家庭學生因為各種原因就讀，遑論高中職；私立學校與高中職學生也是台中市的學生，不應有差別待遇。

盧秀燕說，目前推行或將要推行免費學校午餐的19個縣市中，僅5縣市擴及私立國中小，大部分地方政府認為應以公立為主，至於高中職午餐，一直都是學校自行處理，沒有政府在做；這2點都是可以擴大的方向，市府會在財政務實的情況下思考研究。

台中市長盧秀燕表示，學校午餐免費餐費60到70元與台北相同，考慮到物價差異，台中已經是全國最優，也高於現行各校的餐費。記者陳敬丰／攝影
