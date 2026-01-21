爭取半年終獲正義 教育部：公立幼兒園教師寒暑假「得不必到園」

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
教育部。圖／聯合報資料照片
教育部。圖／聯合報資料照片

鄉鎮市立（公立專設）幼兒園教師面臨「不適用勞基法、也無法享有完整寒暑假」的權益真空，衍生工時爭議，經宜蘭縣教師職業工會與全國教師工會總聯合會半年來的奔走爭取，教育部最近發函釋示：專設幼兒園教師準用教師法，寒暑假期間除法定任務外「得不必到園」，預計最快今年寒假起適用辦理。

回溯此案，因新規定全國各鄉鎮市公所（公立專設）幼兒園大班，必須要聘請1名正式老師，以利銜接國小課程。宜蘭各公所於去年總共新進36名教師，卻因身分定義模糊，出現各園所規定不一、休假不同的亂象，引發宜蘭有老師跳腳投訴。

全教總於2025年8月揭露，部分園所要求教師暑假必須到校，等同全年無休。由於這群教師既不具備一般勞工的特休假，又難以依據「教師請假規則」落實休假，引發基層教師強烈反彈，批評「離譜的剝削政策」。

經過宜蘭教師工會與全教總拜會國教署，並由縣府教育處函請教育部釋法，教育部終於給出明確答案。函釋指出，公立專設幼兒園教師應準用「教師法」，並依「教師請假規則」第12條規定：未兼任行政職務之教師，在寒暑假期間除返園服務、研究進修等活動外，享有不必到園的權利。

為解決家長最擔心的寒暑假托育需求，教育部也裁示，園方應安排代理人員負責教保服務，相關經費將由教育部補助。此舉確保了正式教師的休息權，也避免園所因經費壓力強迫老師無償勞動，達成教師權益與家長需求間的平衡。

部分鄉鎮長認為「得不必到園」不具強制力，計畫維持舊有做法。對此，宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡強調，縣府教育處應持續督導並下達明確指令，避免地方政府各行其是。

縣政府教育處表示，將依教育部指示要求各公所自今年寒假起依法辦理，若公所因業務需要仍須教師寒暑假到校，應比照附幼模式給予代理代課費用。

鄉鎮市公立專設幼兒園教師面臨「不適用勞基法、也無法享有完整寒暑假」的權益真空，經宜蘭縣教師職業工會與全國教師工會總聯合會半年來的奔走爭取，教育部最近釋示：專設幼兒園教師準用教師法，寒暑假期間除法定任務外「得不必到園」。圖／宜蘭縣教師職業工會臉書
