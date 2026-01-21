新北鶯歌某私幼遭爆逼3歲童脫內褲擦水 教育局：去年底已開罰16.2萬

民眾黨立法院黨團今開記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，並質疑新北教育局末端神經已麻痺。教育局回應，去年12月下旬已依法合併裁處該私立幼兒園罰鍰共計16萬2000元，並依規定公告園所名稱，對任何不當對待幼生行為，絕不寬貸。

教育局表示，去年10月13日接獲家長陳情，反映幼兒於9月下旬在園期間，疑遭教保助理員不當對待。教育局隔日10月14日即派員到園稽查，園方表示原始監視器畫面已逾14日保存期限，遂提供園所留存的翻拍畫面供教育局查閱。

教育局審查小組綜合現有影像資料及訪談相關人員等事證，明確認定該案涉及不當對待幼兒情形，並依法啟動後續調查程序。

經查，該班教保助理員及教保員因幼兒打翻水杯，要求幼兒在班級中自行脫下褲子更換並擦拭地面，相關作為已逾合理教保管教範圍，侵害幼兒尊嚴與身心安全，構成不當管教行為成立。兩名涉案人員已於10月中旬陸續離職，目前未於新北教保服務機構任職。教育局對任何不當對待幼兒行為零容忍，依法嚴正處理。

教育局指出，調查過程中，教育局並未僅採信園方說法，而是持續事證比對與查核。家長反映監視器畫面內容與先前所見翻拍畫面有所差異後，教育局即刻查證確認，園方提供給教育局的影像，是將原始畫面局部放大翻拍，未完整呈現全貌，已構成規避行政稽查行為。教育局強調，該影像呈現方式不影響原先對不當對待行為之認定，但園方規避稽查作為，已屬重大違規，依法列入裁處。

教育局表示，後續調查中，園方除不當對待幼兒案外，另查獲有延遲通報、未依法配置人員、超額收費，及園務管理缺失等多項違規情形。綜合全案違規事實，教育局已於12月下旬依法合併裁處該私立幼兒園罰鍰共16萬2000元，並依規定公告園所名稱。已將該園列為後續重點稽查對象，持續強化監督管理。