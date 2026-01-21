新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童當眾脫內褲跪地擦水

新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，民眾黨立法院黨團今天指控該所幼兒園湮滅證據、新北市教育局怠忽職守。受害者家屬說，幼兒園助教要求孩童當眾脫褲擦水，事後並未提交完整監視器錄影畫面，自己才發現身為家長非常弱勢。

民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園，疑似藉由現行制度漏洞湮滅證據，新北市政府教育局更是怠忽職守，並未積極要求幼兒園提交監視器畫面，針對手機翻拍等行為睜一隻眼閉一隻眼。

受害孩童母親表示，事情發生在去年9月，她的孩子在鶯歌某幼兒園就讀小班，起先是助教要求脫衣擦拭打翻的水，沒想到事後又數度發現有類似狀況，「後來我看到監視器畫面很震驚，孩子就在全班面前被要求脫衣脫褲，裸著下半身在地上擦水。」

受害孩童母親還原，自己當時非常生氣，因為幼兒園明知有不當管教，卻沒有依照規定通報教育局，同時也要求不能刪除監視器畫面，後來教育局派員親赴幼兒園偵查，園方卻聲稱監視器畫面遭到覆蓋，因此只能交出手機翻拍相關畫面，「我覺得很驚訝，怎麼可以這樣湮滅證據。」

受害孩童母親指出，幼兒園事後向她出示4分鐘完整畫面，有別於先前所謂遭到覆蓋的48秒畫面，原來當天助教跟班導師都在現場，自己的孩子就是依照指示脫褲擦水，「班導師也加入行列，全部的大人都在看，完全沒有人跟新北市教育局通報。」

受害孩童母親泣訴，沒想到家長信任幼兒園，孩童卻要如此遭受羞辱，園方沒有盡到保護責任、交出監視器畫面，「想給就給，想篡改就篡改。」

受害孩童母親還說，新北市教育局完全聽信園方說詞，甚至在調查報告聲稱「因為監視器沒有聲音，無法判斷受到指示才脫褲擦水」，而針對不當管教的部分，也僅是要求2位老師各自上6小時課程，並未就案情最嚴重的部分有任何公布或裁罰公告。

新北市議員陳世軒質疑，該所幼兒園不只延遲通報，48秒畫面更是手機翻拍，新北市教育局事前是否知情，況且延遲通報僅裁罰3萬元、規避檢查也僅有裁罰6萬元，其他部分完全都是淡化處理，承辦人員還想要把舉證責任全部都推給家長。

黃國昌表示，針對監視器保存期限相關規定，現在全國各縣市各吹各的調，例如台北市規定保存至少30天，新北市卻僅僅需要保存14天，荒謬到根本在助長湮滅證據，只要稍微拖延就可以被覆，民眾黨團要求教育部國教署檢討相關辦法並公開說明。

黃國昌也提出多項訴求，包括提升幼兒園監視器保存期限，建議比照至少30天以上的更高標準，在法規允許增加錄音或等效措施，還有建立自動備份、稽查時同步封存的防覆蓋機制，並且主張全國幼兒園統一標準，因為孩子的安全不該有因地制宜。