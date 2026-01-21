快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童當眾脫內褲跪地擦水

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。記者林銘翰／攝影

新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，民眾黨立法院黨團今天指控該所幼兒園湮滅證據、新北市教育局怠忽職守。受害者家屬說，幼兒園助教要求孩童當眾脫褲擦水，事後並未提交完整監視器錄影畫面，自己才發現身為家長非常弱勢。

民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園，疑似藉由現行制度漏洞湮滅證據，新北市政府教育局更是怠忽職守，並未積極要求幼兒園提交監視器畫面，針對手機翻拍等行為睜一隻眼閉一隻眼。

受害孩童母親表示，事情發生在去年9月，她的孩子在鶯歌某幼兒園就讀小班，起先是助教要求脫衣擦拭打翻的水，沒想到事後又數度發現有類似狀況，「後來我看到監視器畫面很震驚，孩子就在全班面前被要求脫衣脫褲，裸著下半身在地上擦水。」

受害孩童母親還原，自己當時非常生氣，因為幼兒園明知有不當管教，卻沒有依照規定通報教育局，同時也要求不能刪除監視器畫面，後來教育局派員親赴幼兒園偵查，園方卻聲稱監視器畫面遭到覆蓋，因此只能交出手機翻拍相關畫面，「我覺得很驚訝，怎麼可以這樣湮滅證據。」

受害孩童母親指出，幼兒園事後向她出示4分鐘完整畫面，有別於先前所謂遭到覆蓋的48秒畫面，原來當天助教跟班導師都在現場，自己的孩子就是依照指示脫褲擦水，「班導師也加入行列，全部的大人都在看，完全沒有人跟新北市教育局通報。」

受害孩童母親泣訴，沒想到家長信任幼兒園，孩童卻要如此遭受羞辱，園方沒有盡到保護責任、交出監視器畫面，「想給就給，想篡改就篡改。」

受害孩童母親還說，新北市教育局完全聽信園方說詞，甚至在調查報告聲稱「因為監視器沒有聲音，無法判斷受到指示才脫褲擦水」，而針對不當管教的部分，也僅是要求2位老師各自上6小時課程，並未就案情最嚴重的部分有任何公布或裁罰公告。

新北市議員陳世軒質疑，該所幼兒園不只延遲通報，48秒畫面更是手機翻拍，新北市教育局事前是否知情，況且延遲通報僅裁罰3萬元、規避檢查也僅有裁罰6萬元，其他部分完全都是淡化處理，承辦人員還想要把舉證責任全部都推給家長。

黃國昌表示，針對監視器保存期限相關規定，現在全國各縣市各吹各的調，例如台北市規定保存至少30天，新北市卻僅僅需要保存14天，荒謬到根本在助長湮滅證據，只要稍微拖延就可以被覆，民眾黨團要求教育部國教署檢討相關辦法並公開說明。

黃國昌也提出多項訴求，包括提升幼兒園監視器保存期限，建議比照至少30天以上的更高標準，在法規允許增加錄音或等效措施，還有建立自動備份、稽查時同步封存的防覆蓋機制，並且主張全國幼兒園統一標準，因為孩子的安全不該有因地制宜。

幼兒園 監視器 霸凌

延伸閱讀

新北市美術館參觀人數創新低 民代籲不該曲高和寡

立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

新北加碼體育預算達34億元 侯友宜：以實質後盾留住優秀人才

偷走2600元史迪奇公仔 男闖娃娃機店偷竊代價9萬

相關新聞

新北鶯歌某私幼遭爆逼3歲童脫內褲擦水 教育局：去年底已開罰16.2萬

民眾黨立法院黨團今開記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，並質疑新北教育局末端神經已麻痺。教育局回...

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童當眾脫內褲跪地擦水

新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，民眾黨立法院黨團今天指控該所幼兒園湮滅證據、新北市教育局怠忽職守。受害者...

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

為解決校園「行政大逃亡」問題，桃園市長張善政今在市政會議中宣布，除配合教育部「教師兼任行政工作獎勵要點」，市府將再加碼每...

家長指幼兒園不當管教未懲處老師 新北：罰園方16萬

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒等人今天召開記者會指出，新北市鶯歌區幼兒園因幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半...

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

已表態2026不會缺席的民進黨前立委高嘉瑜近期勤跑地方，將回鍋選港湖議員，今早她在臉書貼文說「首都教師荒是急迫的問題，老...

公幼臨托／開辦上線預約卻無處可送 台北新竹至今掛零

教育部試行的幼兒園臨托服務，近日全面升級推出線上預約系統，可以更便捷安排幼兒臨時托育。目前高雄市家數最多，人口較多的台北市與新竹市竟無一家園所加入。不過，家長抱怨不實用，孩子班上因腸病毒停課，或孩子突然發燒生病，自身又無法請假，這些突發的臨托需求還是沒辦法解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。