家長指幼兒園不當管教未懲處老師 新北：罰園方16萬

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒等人今天召開記者會指出，新北市鶯歌區幼兒園因幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半身拿自己褲子擦水，事後園方不提供完整監視器畫面，涉案2名老師也未被懲處。

新北教育局今天表示，該案經調查確實不當管教傷害尊嚴；因規避調查還超額收費，遭合併重罰新台幣16萬2000元。2名涉案人員已於去年10月中旬陸續離職，目前並沒有在新北市教保服務機構任職，因為涉案情節輕微，依法只需接受在職教育課程研習，精進正向管教能力，故並未處罰。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長，今天在立法院出席「被裁掉的真相、新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。

孩童母親指出，事情發生在去年9月，她的孩子就讀鶯歌某幼兒園小班，反映班上助教要孩子把身上衣服脫掉擦拭打翻的水。去年10月10日，她到學校看監視器畫面，看到孩子在全班面前裸露下半身，拿著自己的褲子擦水，讓她非常震驚。

孩童母親表示，當下她要求園方保留監視器畫面，並向新北市教育局檢舉，園方承諾會保留證據並自行通報。教育局在10月14日到學校，園方稱監視器畫面已被覆蓋，只交出48秒的手機翻拍畫面。後來園方有私下拿出4分鐘的完整畫面給她看，她很驚訝學校有完整畫面，卻沒給教育局。

孩童母親哽咽的表示，今年1月的調查結果，教育局完全聽信園方說詞，根本沒有對老師裁罰，教育局認為老師只是消極不作為，沒有主動幫孩子換褲子，完全沒顧慮家長的陳述，家長真的很可憐。

陳世軒表示，事後教育局針對園方延遲通報開罰新台幣3萬元，對於僅提供48秒的翻拍畫面開罰6萬元，但兩位當事的老師卻沒有懲處，教育局回覆兩位老師已經離職，僅此而已。

黃國昌指出，民眾黨團具體主張，幼兒園監視器畫面的保存期限要提升，至少30天以上；關鍵的區域要收音，在法規允許下，增加錄音或等效措施；並建立防覆蓋機制，建立自動備份、稽查時同步分存；最後要求全國必須採同一標準，孩子安全不該因地制宜。

新北市教育局今天以文字回覆中央社記者詢問表示，經調查，私立朱徠德幼兒園的教保助理員及教保員因幼兒打翻水杯，要求幼兒在班級中自己脫下褲子更換並擦拭地面，已逾合理教保管教範圍，侵害幼兒尊嚴與身心安全，構成不當管教行為成立。

教育局說，調查期間，園方表示原始監視器畫面已逾14天保存期限，僅提供翻拍畫面；後來，比對家長提供的影像差異，發現園方為規避行政稽查，是將監視器原始畫面局部放大翻拍，未完整呈現全貌。

教育局說，除不當對待幼兒案件外，另查出園方延遲通報、未依法配置人員、超額收費及規避稽查等園務管理缺失等多項重大違規，已於去年12月下旬，合併裁處朱徠德幼兒園共16萬2000元。

另外，兩名涉案人員已於去年10月中旬陸續離職，目前並沒有在新北市教保服務機構任職。教育局說，因為涉案情節輕微，依法只需接受在職教育課程研習，精進正向管教能力，故並未處罰。幼兒也已離園不就讀。

幼兒教育科長黃英培表示，將強化幼兒園正向管教與情緒管理相關訓練，針對曾有不當管教通報的園所提高稽查密度，確保幼兒學習環境安全。