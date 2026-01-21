快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

聽新聞
0:00 / 0:00

家長指幼兒園不當管教未懲處老師 新北：罰園方16萬

中央社／ 台北21日電
民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。記者林銘翰／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「被裁掉的真相，新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。記者林銘翰／攝影

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒等人今天召開記者會指出，新北市鶯歌區幼兒園因幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半身拿自己褲子擦水，事後園方不提供完整監視器畫面，涉案2名老師也未被懲處。

新北教育局今天表示，該案經調查確實不當管教傷害尊嚴；因規避調查還超額收費，遭合併重罰新台幣16萬2000元。2名涉案人員已於去年10月中旬陸續離職，目前並沒有在新北市教保服務機構任職，因為涉案情節輕微，依法只需接受在職教育課程研習，精進正向管教能力，故並未處罰。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒、當事孩童家長，今天在立法院出席「被裁掉的真相、新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。

孩童母親指出，事情發生在去年9月，她的孩子就讀鶯歌某幼兒園小班，反映班上助教要孩子把身上衣服脫掉擦拭打翻的水。去年10月10日，她到學校看監視器畫面，看到孩子在全班面前裸露下半身，拿著自己的褲子擦水，讓她非常震驚。

孩童母親表示，當下她要求園方保留監視器畫面，並向新北市教育局檢舉，園方承諾會保留證據並自行通報。教育局在10月14日到學校，園方稱監視器畫面已被覆蓋，只交出48秒的手機翻拍畫面。後來園方有私下拿出4分鐘的完整畫面給她看，她很驚訝學校有完整畫面，卻沒給教育局。

孩童母親哽咽的表示，今年1月的調查結果，教育局完全聽信園方說詞，根本沒有對老師裁罰，教育局認為老師只是消極不作為，沒有主動幫孩子換褲子，完全沒顧慮家長的陳述，家長真的很可憐。

陳世軒表示，事後教育局針對園方延遲通報開罰新台幣3萬元，對於僅提供48秒的翻拍畫面開罰6萬元，但兩位當事的老師卻沒有懲處，教育局回覆兩位老師已經離職，僅此而已。

黃國昌指出，民眾黨團具體主張，幼兒園監視器畫面的保存期限要提升，至少30天以上；關鍵的區域要收音，在法規允許下，增加錄音或等效措施；並建立防覆蓋機制，建立自動備份、稽查時同步分存；最後要求全國必須採同一標準，孩子安全不該因地制宜。

新北市教育局今天以文字回覆中央社記者詢問表示，經調查，私立朱徠德幼兒園的教保助理員及教保員因幼兒打翻水杯，要求幼兒在班級中自己脫下褲子更換並擦拭地面，已逾合理教保管教範圍，侵害幼兒尊嚴與身心安全，構成不當管教行為成立。

教育局說，調查期間，園方表示原始監視器畫面已逾14天保存期限，僅提供翻拍畫面；後來，比對家長提供的影像差異，發現園方為規避行政稽查，是將監視器原始畫面局部放大翻拍，未完整呈現全貌。

教育局說，除不當對待幼兒案件外，另查出園方延遲通報、未依法配置人員、超額收費及規避稽查等園務管理缺失等多項重大違規，已於去年12月下旬，合併裁處朱徠德幼兒園共16萬2000元。

另外，兩名涉案人員已於去年10月中旬陸續離職，目前並沒有在新北市教保服務機構任職。教育局說，因為涉案情節輕微，依法只需接受在職教育課程研習，精進正向管教能力，故並未處罰。幼兒也已離園不就讀。

幼兒教育科長黃英培表示，將強化幼兒園正向管教與情緒管理相關訓練，針對曾有不當管教通報的園所提高稽查密度，確保幼兒學習環境安全。

教育局 監視器 鶯歌 霸凌

延伸閱讀

立院不給複製監視器 綠委轟包庇：請黃國昌說明消失死角「關鍵42秒」

以南韓彈劾朴槿惠、尹錫悅為例 黃國昌盼尋14名良心綠委入列

彈劾賴總統 黃國昌援引蘇貞昌：用憲法的藥治憲政的亂

影／民進黨團調閱錄影畫面 要求黃國昌說明消失的42秒

相關新聞

新北鶯歌某私幼遭爆逼3歲童脫內褲擦水 教育局：去年底已開罰16.2萬

民眾黨立法院黨團今開記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，並質疑新北教育局末端神經已麻痺。教育局回...

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童當眾脫內褲跪地擦水

新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，民眾黨立法院黨團今天指控該所幼兒園湮滅證據、新北市教育局怠忽職守。受害者...

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

為解決校園「行政大逃亡」問題，桃園市長張善政今在市政會議中宣布，除配合教育部「教師兼任行政工作獎勵要點」，市府將再加碼每...

家長指幼兒園不當管教未懲處老師 新北：罰園方16萬

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒等人今天召開記者會指出，新北市鶯歌區幼兒園因幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半...

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

已表態2026不會缺席的民進黨前立委高嘉瑜近期勤跑地方，將回鍋選港湖議員，今早她在臉書貼文說「首都教師荒是急迫的問題，老...

公幼臨托／開辦上線預約卻無處可送 台北新竹至今掛零

教育部試行的幼兒園臨托服務，近日全面升級推出線上預約系統，可以更便捷安排幼兒臨時托育。目前高雄市家數最多，人口較多的台北市與新竹市竟無一家園所加入。不過，家長抱怨不實用，孩子班上因腸病毒停課，或孩子突然發燒生病，自身又無法請假，這些突發的臨托需求還是沒辦法解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。