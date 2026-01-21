快訊

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

女醫看診到吐血...不想再被當提款機停業離家 家人卻報失蹤逼出面

青年社區參與行動徵件到3月5日 最高可獲35萬行動金

中央社／ 台北21日電
教育部21日發布新聞稿，民國115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫即日起徵件到3月5日截止。圖為114年獲得Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊，穿著自己製作的族服合影。（教育部提供）中央社
教育部21日發布新聞稿，民國115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫即日起徵件到3月5日截止。圖為114年獲得Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊，穿著自己製作的族服合影。（教育部提供）中央社

教育部今天表示，民國115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫即日起徵件到3月5日截止，獲選團隊可得到最高新台幣35萬元行動金，並提供輔導陪伴與共學機制。

「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」是為鼓勵青年投入地方公共事務，招募長期在地深耕的團隊，成立學習性據點，培養對家鄉及土地的認同感。

教育部今天發布新聞稿，以去年獲得Actor組銅獎的「大洲．大運」團隊為例，將宜蘭縣三星鄉的地方空間「小綠屋」活化為影像支持基地，透過營隊帶領學童，記錄在地產業與生活，並以露天電影院的方式播放成果，帶動社區民眾從孩子的視角重新認識家鄉。

Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊，在屏東滿州鄉保存服飾與刺繡文化，團隊透過建構資料庫挖掘不同世代對服飾的記憶，並設計由淺入深的刺繡課程，讓參與者實際操作。

今年度的計畫徵件到3月5日中午12時為止，分成Actor組和Changemaker組，須由2到5名中華民國籍18到35歲青年組成團隊，且成員中須含有一定比例「社會青年（無學生身分，或具全職工作）」，不能全部都是學生。

根據計畫網站，Actor組錄取團隊，每隊可獲得最高新台幣25萬元的行動金；Changemaker組行動金最高則為35萬元，並可在後續的成果審查中，再進一步爭取最高20萬元的獎金。

團隊 青年 台幣

延伸閱讀

世界棒球經典賽將開打！陳傑憲再扛台灣隊長　刷「冠軍之路」加持榮耀

鄭麗君：院級平台結合公民創新力量 盼淨零轉型走出台灣模式

團隊半數是菜鳥！資深開發者談《33號遠征隊》：徹底摧毀我的價值觀

老幼都照顧！台東「樂齡社福大樓」 今年10月前營運

相關新聞

新北鶯歌某私幼遭爆逼3歲童脫內褲擦水 教育局：去年底已開罰16.2萬

民眾黨立法院黨團今開記者會，點名新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，並質疑新北教育局末端神經已麻痺。教育局回...

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童當眾脫內褲跪地擦水

新北市鶯歌區一所私立幼兒園傳出不當管教孩童事件，民眾黨立法院黨團今天指控該所幼兒園湮滅證據、新北市教育局怠忽職守。受害者...

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

為解決校園「行政大逃亡」問題，桃園市長張善政今在市政會議中宣布，除配合教育部「教師兼任行政工作獎勵要點」，市府將再加碼每...

家長指幼兒園不當管教未懲處老師 新北：罰園方16萬

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、新北市議員陳世軒等人今天召開記者會指出，新北市鶯歌區幼兒園因幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半...

北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

已表態2026不會缺席的民進黨前立委高嘉瑜近期勤跑地方，將回鍋選港湖議員，今早她在臉書貼文說「首都教師荒是急迫的問題，老...

公幼臨托／開辦上線預約卻無處可送 台北新竹至今掛零

教育部試行的幼兒園臨托服務，近日全面升級推出線上預約系統，可以更便捷安排幼兒臨時托育。目前高雄市家數最多，人口較多的台北市與新竹市竟無一家園所加入。不過，家長抱怨不實用，孩子班上因腸病毒停課，或孩子突然發燒生病，自身又無法請假，這些突發的臨托需求還是沒辦法解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。