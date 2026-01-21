青年社區參與行動徵件到3月5日 最高可獲35萬行動金
教育部今天表示，民國115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫即日起徵件到3月5日截止，獲選團隊可得到最高新台幣35萬元行動金，並提供輔導陪伴與共學機制。
「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」是為鼓勵青年投入地方公共事務，招募長期在地深耕的團隊，成立學習性據點，培養對家鄉及土地的認同感。
教育部今天發布新聞稿，以去年獲得Actor組銅獎的「大洲．大運」團隊為例，將宜蘭縣三星鄉的地方空間「小綠屋」活化為影像支持基地，透過營隊帶領學童，記錄在地產業與生活，並以露天電影院的方式播放成果，帶動社區民眾從孩子的視角重新認識家鄉。
Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊，在屏東滿州鄉保存服飾與刺繡文化，團隊透過建構資料庫挖掘不同世代對服飾的記憶，並設計由淺入深的刺繡課程，讓參與者實際操作。
今年度的計畫徵件到3月5日中午12時為止，分成Actor組和Changemaker組，須由2到5名中華民國籍18到35歲青年組成團隊，且成員中須含有一定比例「社會青年（無學生身分，或具全職工作）」，不能全部都是學生。
根據計畫網站，Actor組錄取團隊，每隊可獲得最高新台幣25萬元的行動金；Changemaker組行動金最高則為35萬元，並可在後續的成果審查中，再進一步爭取最高20萬元的獎金。
