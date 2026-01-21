別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠
為解決校園「行政大逃亡」問題，桃園市長張善政今在市政會議中宣布，除配合教育部「教師兼任行政工作獎勵要點」，市府將再加碼每位兼任行政教師每月1000元獎金，調整後最高可達每月3000元，預計全桃園4568名兼任行政教師受惠，並溯自去年9月起實施。
張善政表示，教育部1月14日頒布教師兼任行政工作獎勵要點，體認到校長及兼任行政老師長期承擔繁重行政負擔，甚至寒暑假也須天天到校處理事務，造成教育界「行政大逃亡」現象，許多教師不願擔任行政職務，甚至因此離開教職。
張善政表示，桃園是六都中人口成長最快的城市，當全台許多地方面臨學校停辦、減班情況時，桃園卻持續新建學校、增加班級，學校數量與規模都在擴大，更需要穩定的校務運作體系。市府評估後決定在教育部獎金基礎上再加碼，每位兼任行政教師每月再加發1000元。
張善政表示，調整後的三級行政獎金標準為第一級是班級數50班以上學校校長，每月加發3000元；第二級是50班以上學校主任、組長，每月加發2500元；第三級是班級數未達50班學校的校長、主任及組長，每月加發2000元。雖然無法完全彌補行政人員辛勞，但至少讓他們感受到市府與教育部對其付出的認可與回饋。
張善政表示，提升教育環境不僅靠單一政策，市府上任以來持續從制度面支持教師，包括率全台之先實施代理教師全聘期、合格代理教師職前年資提敘，以及提升教師節敬師禮金、推動學務及教務專案減課等措施，用實際作法肯定教師在教育現場的專業付出。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪女兒學測失利難上台大…父溫柔開導「人生像導航」 萬人感動
▪男友念「成大建築系」她超驕傲 網揭現實：理工科系薪資最低
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言