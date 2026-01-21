別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

為解決校園「行政大逃亡」問題，桃園市長張善政今在市政會議中宣布，除配合教育部「教師兼任行政工作獎勵要點」，市府將再加碼每位兼任行政教師每月1000元獎金，調整後最高可達每月3000元，預計全桃園4568名兼任行政教師受惠，並溯自去年9月起實施。

張善政表示，教育部1月14日頒布教師兼任行政工作獎勵要點，體認到校長及兼任行政老師長期承擔繁重行政負擔，甚至寒暑假也須天天到校處理事務，造成教育界「行政大逃亡」現象，許多教師不願擔任行政職務，甚至因此離開教職。

張善政表示，桃園是六都中人口成長最快的城市，當全台許多地方面臨學校停辦、減班情況時，桃園卻持續新建學校、增加班級，學校數量與規模都在擴大，更需要穩定的校務運作體系。市府評估後決定在教育部獎金基礎上再加碼，每位兼任行政教師每月再加發1000元。

張善政表示，調整後的三級行政獎金標準為第一級是班級數50班以上學校校長，每月加發3000元；第二級是50班以上學校主任、組長，每月加發2500元；第三級是班級數未達50班學校的校長、主任及組長，每月加發2000元。雖然無法完全彌補行政人員辛勞，但至少讓他們感受到市府與教育部對其付出的認可與回饋。

張善政表示，提升教育環境不僅靠單一政策，市府上任以來持續從制度面支持教師，包括率全台之先實施代理教師全聘期、合格代理教師職前年資提敘，以及提升教師節敬師禮金、推動學務及教務專案減課等措施，用實際作法肯定教師在教育現場的專業付出。