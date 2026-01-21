北市教師脫北多嚴重…高嘉瑜曝教學一現況：全國同薪非公平

已表態2026不會缺席的民進黨前立委高嘉瑜近期勤跑地方，將回鍋選港湖議員，今早她在臉書貼文說「首都教師荒是急迫的問題，老師正在大量流失！」並指「全國同薪，這不是公平，是制度性消耗。」

高嘉瑜說，她參加感恩餐會時，有校長告訴她，台北市新錄取的數學老師有一半，選擇到物價更低的中南部任教，不願留在台北！甚至「連續三個學年，北市教師缺額都超過1800人；去年上半年，超過1萬人次使用教師輔導諮詢，其中一半以上只是為了『紓壓』。」

高嘉瑜在臉書表示，歲末年終，她參加許多學校感恩餐會，最辛苦的是學校家長志工跟老師們，發現首都教師荒是急迫的問題，老師正在大量流失！

「這不是公平，是制度性消耗。」高說，全台最高房價、最高生活成本，卻用「全國同薪」要求首都老師無限付出，政府說少子化是國安危機，但連教孩子的人都留不住，要年輕人怎麼敢生、怎麼敢養？如果連基本教育都出問題，師資不穩、老師過勞、教學品質被消耗，要怎麼說服年輕人「敢生、敢養」？

她也提出，首都教師加給不是給老師特權，而是讓教育回到現實。不是只有補助生小孩，而是先確保「有人願意站在教室裡」。「如果連首都都留不住老師，我們真的準備好，迎接下一代嗎？」首都教師荒，該被正視的，不只是今天的缺額數字，而是明天還有沒有足夠的人，願意站在教室裡，撐起這個社會的未來。