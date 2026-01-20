鄭英耀廢校事會議等發言惹議 教育部：目前無廢除校事會議規劃

鄭英耀昨日在立法院教育及文化委員會上回應全教總周日將上街抗議校事會議一事，表示修法要兼顧台灣兒少權益等等很多團體，「我覺得他們應該要回到學校，把小孩子教得更好，不要傷了我們對他們支持的心，我們的努力。」該番言論隨後引發爭議。

此外，鄭英耀也提到終極目標是廢除校事會議、回到教評會。全教總怒批，部長說終極目標是廢除，現階段又持續推動，作法跟說法相互矛盾。

教育部今日發布新聞稿，就鄭英耀言論以及制度設計的整體脈絡與後續調整方向，做進一步說明。有關鄭英耀昨日指，最終目標是廢除校事會議。教育部今日強調，目前並無廢除校事會議制度的規劃，後續以半年為期進行檢視，而非預設制度存廢方向。教育部將在確保學生權益與教師工作權衡平保障的前提下，審慎推動制度調整。

教育部說，校園成員不僅包括教師，也包括學生、家長及學校行政人員，教育政策的推動，必須在不同角色與期待之間取得平衡。

針對答詢過程中引發的爭議，教育部強調從未、也不會質疑第一線教師的教學專業與教育投入。鄭英耀過去在各種場合一再強調，台灣之所以能有相對穩定且具高品質的教育，關鍵在於第一線教師長期、專業且持續的付出。

教育部澄清，鄭英耀在立法院答詢中，是就校事會議制度的整體檢討方向進行說明，原意在於表達，教育部將持續檢視制度是否造成不必要的壓力與負擔，並期待透過制度的合理調整，讓教師能在穩定、可預期的制度環境中，安心專注於教學與陪伴學生。

教育部強調，教師依法表達意見、進行陳情或集會行動，是民主社會中正當且重要的公共參與。教育部尊重教師團體依法行使相關權利，並重視教師所提出的意見與訴求。

關於校事會議制度，教育部進一步說，是為健全不適任教師處理機制所設計，制度實施以來，外界反映部分案件未能有效分流，導致輕微爭議亦進入正式程序，增加教師心理壓力及學校行政負擔，對制度運作方式亦存在不同意見。因此，教育部近年持續透過修法、公聽會及多元溝通管道，廣泛蒐集教師團體、民間團體及地方政府的實務意見，作為制度調整與精進的重要依據。檢討重點在於調整案件分流、釐清適用程序及防止不當利用檢舉機制。

教育部強調，教育制度的完善，必須建立在專業對話與社會信任之上。教育部將以更謹慎、開放的態度，持續與各界溝通，凝聚共識，讓制度回到支持教育現場、守護孩子與尊重專業的共同目標。