青年百億圓夢計劃與華航、長榮合作 提供機票優惠專案

教育部今日舉行「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄（MOU）簽署儀式，與中華航空及長榮航空正式建立合作夥伴關係，共同支持青年拓展國際視野、實踐海外圓夢行動。

教育部表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」透過整合政府、企業及民間資源，提供青年多元海外見習、實習、服務及國際交流機會，去年已提供1463名青年出國圓夢，今年預計將有2500名出國圓夢機會。本次與兩大國籍航空公司合作，象徵公私協力共同培育青年國際行動力的重要里程碑。

教育部次長劉國偉致詞時指出，感謝中華航空與長榮航空長期投入企業社會責任，提供購票優惠及其他特別服務項目，如行李托運、專案方案、彈性機制等支持青年發展與國際交流，成為青年圓夢路上重要的夥伴。

中華航空台北分公司總經理馮震宇表示：「本次與教育部合作青年海外圓夢計畫，提供青年搭乘華航班機時的便捷服務，期盼讓青年在啟程追夢的航程上享有更順暢、安心的航空體驗，並鼓勵青年出國交流，擴展視野，創造社會共好。」中華航空將於官網由台灣出發的購票系統中，提供參與本計畫青年適用「學生/打工度假獨享優惠案」。

長榮航空客運營業本部副總經理王振興表示：「這次與教育部合作推動青年海外圓夢計畫，期盼透過長榮航空綿密的國際航網與Skytrax五星級航空服務，支持青年走向世界、累積國際經驗，並將海外所學轉化為回饋社會的正向力量。」長榮航空也將視航班營運狀況，提供參與本計畫青年之台灣前往海外所需之航班資訊、購票優惠及其他特別服務項目，如行李托運、專案方案、彈性機制等。