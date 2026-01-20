教育部將推AI人才淬鍊計畫 助力人文創新教學

教育部今天表示，民國116年將推出「人文智慧AI人才淬鍊計畫」，以及強調「以學生為中心」的「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」，共同擴大人文社科創新教學的影響力。

教育部發布新聞稿指出，AI浪潮正快速改變世界，並滲透到生活、產業與社會的各個層面，教育部以人文社科為核心，持續推動跨領域人才培育，希望開啟一條讓「人文」與「科技」彼此交織、相互賦能的教育新路徑。

因應AI快速發展帶來的教育轉型浪潮，教育部將於1月21日上午10時，舉辦「看見高教人文社科領域在AI時代的其他可能性」聯合成果分享會，以線上方式呈現歷年人文社科及跨領域計畫的豐碩成果，活動吸引近百所大學校院、逾360名大學教師與行政主管報名參與。

成果分享會將呈現各項計畫在課程轉型、教學創新與學研實踐上的具體成果，展現人文社科在AI時代回應社會問題、參與解決方案的關鍵能量。

教育部也宣布，將於116年正式推出以「人文智慧」為核心的「人文智慧AI人才淬鍊計畫」，以及強調「以學生為中心」的「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」兩項新計畫，於今年下半年開放申請，擴大人文社科創新教學的影響力。

此外，教育部提到，將陸續推出多項「人社同行bonus」，包括「大一年」年會、「AI試育」講堂、「天選」智慧引路系統、教師AI增能認證課程等多元活動，於分享會中由各計畫團隊介紹，鼓勵大學教師運用，作為探索AI融入人文社科教學的關鍵起點與實踐支點。