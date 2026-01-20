你的夢想竿我的事 和平會邀民眾陪孩子度過風雨

世界和平會在募資平台發起「你的夢想『竿』我的事」公益募款計畫，只要捐款一千元，即可獲得一個學習撲滿與一把「夢想晴雨傘」。這把夢想傘，是12年前、6位亞洲大學學生為和平會設計製作，當年義賣後扣除成本，全數捐作公益，如今再度重現，盼「讓愛化作雨傘，陪孩子走過風雨」。

世界和平會社工督導鄧湘樺表示，12年前，六位就讀亞洲大學視覺傳達系的女生，希望將畢業專題與公益結合，主動找上和平會，並以「你的夢想竿我的事」為主題，設計零錢捐撲滿與夢想晴雨傘，期盼讓更多人看見弱勢與偏鄉孩子的微小夢想。

為貼近孩子的心，六人跟著和平會走訪桃園、台中、台南等地偏鄉學校，陪孩子畫畫、聊對未來的想像，彙整出一百個孩子的夢想後，設計出「超人」、「床邊故事」、「糖果雨」三款傘面，象徵「為你撐傘」，不只替自己遮風避雨，也為孩子撐起安心的天空。

「為你撐傘」系列還曾在亞大校園設置一座機關撲滿，只要投下硬幣，硬幣就會從撲滿的上方沿著軌道往下，穿越豐富的海底世界，以及孩子們的夢想。這個概念後來也衍伸成桌上型紙撲滿，作為夢想傘的贈品。前方是寧靜安坐的小女孩，後方則有人撐傘，只要投入硬幣，傘面就會緩緩打開，替女孩擋風遮雨。

鄧湘樺指出，12年前牽起的緣分並未隨著時間流逝而中斷，學生畢業進入職場後，只要有機會與公益團體合作，仍主動邀請和平會參與。和平會因此決定再製夢想傘與學習撲滿。所幸製傘廠仍保留原始設計圖得以量產，而撲滿則因結構複雜，改以簡化版的「學習撲滿」呈現。

此次募款所得，將用於和平會的「偏鄉圓夢計畫」與「閱讀寫作」方案，盼號召更多民眾一同關注弱勢兒童的未來，攜手為孩子撐傘，成為他們追夢、築夢的後盾。更多募款資訊可至網站查詢，網址：https://www.zeczec.com/projects/dream_umbrella。 亞大學生12年前設計的機關撲滿。圖／世界和平會提供 亞大學生把蒐集來學生夢想畫出來。圖／世界和平會提供 亞大學生12年前設計的「夢想傘」。圖／世界和平會提供 世界和平會將機關撲滿簡化成「學習撲滿」。圖／世界和平會提供 圖／世界和平會提供