快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

你的夢想竿我的事 和平會邀民眾陪孩子度過風雨

聯合報／ 教育事業部
他們還在亞大校園設置一座機關撲滿，只要投下硬幣，硬幣就會從撲滿的上方沿著軌道往下，穿越豐富精采的海底世界，以及孩子們的夢想。圖／世界和平會提供
他們還在亞大校園設置一座機關撲滿，只要投下硬幣，硬幣就會從撲滿的上方沿著軌道往下，穿越豐富精采的海底世界，以及孩子們的夢想。圖／世界和平會提供

世界和平會在募資平台發起「你的夢想『竿』我的事」公益募款計畫，只要捐款一千元，即可獲得一個學習撲滿與一把「夢想晴雨傘」。這把夢想傘，是12年前、6位亞洲大學學生為和平會設計製作，當年義賣後扣除成本，全數捐作公益，如今再度重現，盼「讓愛化作雨傘，陪孩子走過風雨」。

世界和平會社工督導鄧湘樺表示，12年前，六位就讀亞洲大學視覺傳達系的女生，希望將畢業專題與公益結合，主動找上和平會，並以「你的夢想竿我的事」為主題，設計零錢捐撲滿與夢想晴雨傘，期盼讓更多人看見弱勢與偏鄉孩子的微小夢想。

為貼近孩子的心，六人跟著和平會走訪桃園、台中、台南等地偏鄉學校，陪孩子畫畫、聊對未來的想像，彙整出一百個孩子的夢想後，設計出「超人」、「床邊故事」、「糖果雨」三款傘面，象徵「為你撐傘」，不只替自己遮風避雨，也為孩子撐起安心的天空。

「為你撐傘」系列還曾在亞大校園設置一座機關撲滿，只要投下硬幣，硬幣就會從撲滿的上方沿著軌道往下，穿越豐富的海底世界，以及孩子們的夢想。這個概念後來也衍伸成桌上型紙撲滿，作為夢想傘的贈品。前方是寧靜安坐的小女孩，後方則有人撐傘，只要投入硬幣，傘面就會緩緩打開，替女孩擋風遮雨。

鄧湘樺指出，12年前牽起的緣分並未隨著時間流逝而中斷，學生畢業進入職場後，只要有機會與公益團體合作，仍主動邀請和平會參與。和平會因此決定再製夢想傘與學習撲滿。所幸製傘廠仍保留原始設計圖得以量產，而撲滿則因結構複雜，改以簡化版的「學習撲滿」呈現。

此次募款所得，將用於和平會的「偏鄉圓夢計畫」與「閱讀寫作」方案，盼號召更多民眾一同關注弱勢兒童的未來，攜手為孩子撐傘，成為他們追夢、築夢的後盾。更多募款資訊可至網站查詢，網址：https://www.zeczec.com/projects/dream_umbrella

亞大學生12年前設計的機關撲滿。圖／世界和平會提供
亞大學生12年前設計的機關撲滿。圖／世界和平會提供
亞大學生把蒐集來學生夢想畫出來。圖／世界和平會提供
亞大學生把蒐集來學生夢想畫出來。圖／世界和平會提供
亞大學生12年前設計的「夢想傘」。圖／世界和平會提供
亞大學生12年前設計的「夢想傘」。圖／世界和平會提供
世界和平會將機關撲滿簡化成「學習撲滿」。圖／世界和平會提供
世界和平會將機關撲滿簡化成「學習撲滿」。圖／世界和平會提供
圖／世界和平會提供
圖／世界和平會提供

延伸閱讀

聯合國安理會討論伊朗問題 大陸代表喊話美國「放下武力執念」

幫小孩存股首選？撲滿日記點名「這3類人」最適合009816：沒空看盤也能無腦滾資產

川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

從清水天公廟看台灣未來 鄭麗文直指「國運關鍵期」

相關新聞

你的夢想竿我的事 和平會邀民眾陪孩子度過風雨

世界和平會在募資平台發起「你的夢想『竿』我的事」公益募款計畫，只要捐款一千元，即可獲得一個學習撲滿與一把「夢想晴雨傘」。...

高虹安就任三周年 竹市府公布教育政策成果

新竹市長高虹安就任滿三周年，市府今指出，高虹安積極推動「新竹好學」施政策略，教育政策囊括通學步道優化、校舍整建、數位學習...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

北市不少熱門公幼，家長每年搶破頭。教育局今公布，115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將於5月25日至29日招生，...

教師薪情／薪資僅國際一半 師資荒恐讓護國神山「走山」

教育部推出「調薪大禮包」，第一線教師卻普遍無感。對照OECD報告，台灣教師薪資僅達國際標準的五至七成。過去十多年物價累計上漲逾20%，但教師薪水漲幅卻跟不上。在高工時、行政難減壓下，師資流失與退休潮同步逼近。學者警告，薪資與制度改革再拖延，不只師資荒惡化，國家人才根基恐將動搖，護國神山也可能「走山」。

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。