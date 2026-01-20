國民黨立院黨團與全教總批教育部惡修教師解聘法

國民黨立院黨團偕同教師工會總聯合會舉行記者會，痛批教育部日前修正的「教師解聘辦法」不僅未解決濫訴問題，反而疊床架屋增加行政負擔，加劇教師出走潮。嚴正要求教育部懸崖勒馬，實質審查該行政命令，建立第三方公正機制，並給予遭停聘後回復名譽的教師合理補償，重建校園信任並保障學生受教權。

國民黨團今天舉行「惡修學校教師解聘辦法 請教育部懸崖勒馬」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、立委李彥秀、教師工會總聯合會理事長侯俊良等人出席。針對教育部近日公布修正「高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「成績考核辦法」，原意是為解決校園不適任教師問題，卻引發基層教師與在野黨強烈反彈。對此，國民黨團書記長羅智強表示，教育部聲稱修法是為瞭解決老師被濫訴的困境，但現實卻是引發教師群情激憤。他指出，新辦法並未解決濫訴，因為只要有人不滿就能發動調查，程序更加繁瑣。他批評教育部若不懸崖勒馬，將使優秀教師持續退場，把老師當成次等公民對待。 國民黨團今天舉行「惡修學校教師解聘辦法 請教育部懸崖勒馬」記者會，書記長羅智強（右三）、首席副書記長林沛祥（右二）、立委李彥秀（右一）、教師工會總聯合會理事長侯俊良（左三）等人出席。記者林俊良／攝影