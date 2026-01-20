教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

教育部青年署辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年預計提供20億元，送逾2500名青年出國；青年署也與華航、長榮簽署合作備忘錄，將提供青年購票優惠、便捷服務等。

為深化青年國際參與，教育部今天舉行「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄簽署儀式，由教育部青年發展署署長陳雪玉、中華航空台北分公司總經理馮震宇、長榮航空客運營業本部副總經理王振興代表簽署合作備忘錄。

教育部次長劉國偉表示，青年百億海外圓夢基金計畫是總統賴清德上任後積極推動的政策，去年花費新台幣10億元，送近1500名青年出國，今年預計提供20億元，送至少2500名青年出國，其中至少300名是經濟弱勢青年；教育部也感謝華航和長榮一起幫助台灣的年輕人出國圓夢。

中華航空將於官網在台灣地區出發的購票系統中，提供參與圓夢計畫青年適用的「學生/打工度假獨享優惠案」，協助順利規劃海外行程。

馮震宇提到，華航致力於教育扎根、環境共存及文化傳承，很榮幸能在青年追夢過程中擔任運送的角色，提供搭乘華航時的便捷服務，期盼讓青年在追夢航程上有更順暢安心的航空體驗。

長榮航空也將視航班營運狀況，提供參與圓夢計畫青年從台灣前往海外所需的航班資訊、購票優惠，以及行李托運、彈性機制等其他服務。

王振興指出，長榮航多年來承載許多青年學子前往國外留學、遊學或工作，再平安帶他們回到故鄉；這次與教育部合作，期盼透過長榮綿密的國際航網與5星級航空服務，支持青年走向世界。