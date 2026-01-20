快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

教部攜手華航、長榮 助力2500名青年海外圓夢

中央社／ 台北20日電

教育部青年署辦理「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年預計提供20億元，送逾2500名青年出國；青年署也與華航、長榮簽署合作備忘錄，將提供青年購票優惠、便捷服務等。

為深化青年國際參與，教育部今天舉行「青年百億海外圓夢基金計畫」合作備忘錄簽署儀式，由教育部青年發展署署長陳雪玉、中華航空台北分公司總經理馮震宇、長榮航空客運營業本部副總經理王振興代表簽署合作備忘錄。

教育部次長劉國偉表示，青年百億海外圓夢基金計畫是總統賴清德上任後積極推動的政策，去年花費新台幣10億元，送近1500名青年出國，今年預計提供20億元，送至少2500名青年出國，其中至少300名是經濟弱勢青年；教育部也感謝華航和長榮一起幫助台灣的年輕人出國圓夢。

中華航空將於官網在台灣地區出發的購票系統中，提供參與圓夢計畫青年適用的「學生/打工度假獨享優惠案」，協助順利規劃海外行程。

馮震宇提到，華航致力於教育扎根、環境共存及文化傳承，很榮幸能在青年追夢過程中擔任運送的角色，提供搭乘華航時的便捷服務，期盼讓青年在追夢航程上有更順暢安心的航空體驗。

長榮航空也將視航班營運狀況，提供參與圓夢計畫青年從台灣前往海外所需的航班資訊、購票優惠，以及行李托運、彈性機制等其他服務。

王振興指出，長榮航多年來承載許多青年學子前往國外留學、遊學或工作，再平安帶他們回到故鄉；這次與教育部合作，期盼透過長榮綿密的國際航網與5星級航空服務，支持青年走向世界。

青年 長榮 教育部

延伸閱讀

新年旅遊熱潮開跑！華航「年貨大街」精選航線78折起、分享春節回憶有機會獲得機票

華航、長榮航 四檔高飛

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

相關新聞

高虹安就任三周年 竹市府公布教育政策成果

新竹市長高虹安就任滿三周年，市府今指出，高虹安積極推動「新竹好學」施政策略，教育政策囊括通學步道優化、校舍整建、數位學習...

教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層...

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

北市不少熱門公幼，家長每年搶破頭。教育局今公布，115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將於5月25日至29日招生，...

教師薪情／薪資僅國際一半 師資荒恐讓護國神山「走山」

教育部推出「調薪大禮包」，第一線教師卻普遍無感。對照OECD報告，台灣教師薪資僅達國際標準的五至七成。過去十多年物價累計上漲逾20%，但教師薪水漲幅卻跟不上。在高工時、行政難減壓下，師資流失與退休潮同步逼近。學者警告，薪資與制度改革再拖延，不只師資荒惡化，國家人才根基恐將動搖，護國神山也可能「走山」。

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式...

教長終極目標廢校事會議 全教總怒轟：作法、說法相互矛盾

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總揚言廿五日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀昨天冷回，他們應該回到學校裡面，把小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。