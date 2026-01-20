高虹安就任三周年 竹市府公布教育政策成果

新竹市長高虹安就任滿三周年，市府今指出，高虹安積極推動「新竹好學」施政策略，教育政策囊括通學步道優化、校舍整建、數位學習升級、運動場館改善、社區閱讀推廣、擴校增班與設備升級補助，到教師與助理員福利提升與設立數位實驗高中等面向，全面打造更友善且具前瞻性的學習環境。

高虹安說，市府高度重視師生上下學通行安全，上任至今已投入總經費逾5.2億元推動28校兼具安全、美感的步行通學廊道建置，校園硬體建設方面，持續盤點並整建老舊校舍，強化耐震結構與公共空間品質，提升學習環境的安全性與功能性。

運動與校舍建設方面，市府投入逾24億元新建8校校舍，並編列16億元整建7校校舍，同步推動校園運動設施升級，另投入1億5277萬元辦理富禮國中及虎林國中操場與運動場館整建工程，並編列超過5000萬元改善朝山國小、大庄國小及民富國小等共12處校園運動場館或球場、8校操場。

高虹安指出，為推動數位教學，市府推動「班班有大屏」、「一師一載具」、「室室有Wi-Fi」，另於去年8月1日起正式成立「數位實驗高中」，首屆學生已透過特殊選才及申請入學方式錄取優秀學子。

教育處表示，市府在教師權益與福利保障上持續加碼，不僅保障代理教師全年聘期，並投入近6000萬元經費改善薪資結構，提敘代理教師職前年資至最高年功薪，並追溯自113學年度起實施，以制度化方式保障教師工作權益，穩定教育現場，吸引更多優秀師資留任與投入。

此外，市府修正新竹市國民中學教師每周授課節數表及兼職行政教師授課節數表，大幅降低主任、組長、副組長及協助行政教師的授課節數，成為非六都中率先推動的城市。同時，亦已將國中設置副組長納入新竹市國民小學與國民中學組織及員額編制規程，讓教師能更專注於行政與校務推動，進一步提升學校運作效能與教育品質。

教育處表示，市府推動特教人力優化政策，114學年度增聘國中小特殊教育教師27人及學前特教教師8人，並全面編制各校特教組長，專責辦理特教行政業務，提升校內特教專業服務效能。

同時，市府積極改善特教學生助理員的工作待遇，將助理員時薪提高至196元，服務滿3201小時者可調升至216元；另針對具備相關專業證照、托育人員技術士證或幼兒教育相關科系學歷者，時薪再提升至236元，充分肯定其專業價值。竹市更是全國首創提供特教助理人員完整一學年聘期的城市，穩定特教人力配置，讓教師與學生皆能在更安心、完善的支持環境中教學。