教師解聘辦法惹怒基層老師 林沛祥提3要求：教育部全面檢討

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層教師不滿。國民黨立院黨團今舉行記者會，聲援基層教師，要求教育部全面檢討首席副書記長林沛祥今提出3點要求，要求教育部全面檢討制度，並與教師團體持續實質溝通且提新修正版本，補償被惡意檢舉、停聘數月復聘的教師。記者屈彥辰／攝影

教育部12日公布修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」，引發基層教師「小案大辦」的不滿。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今要求教育部，全面檢討制度，並與教師團體持續實質溝通且提新修正版本，補償被惡意檢舉、停聘數月復聘的教師。

教育部日前公布教師解聘辦法，修正重點包括刪除匿名檢舉、調整案件分流機制，新增由校長外聘4人的受理審議小組。全教總等教師團體13日在教育部門口，抗議新的解聘辦法有「小案大辦」的問題、排除校長責任且無法避免濫訴，應廢除校事會議，建立補償機制。

全教總將在25日到教育部前抗議解聘辦法。教育部長鄭英耀昨在立院接受質詢，被問是否親自接下老師們的陳情書？鄭英耀回應，「他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好。」

國民黨團今舉行記者會。出席的全教總理事長侯俊良說，鄭英耀剛上任就向他表達過這套解聘辦法問題很多，造成現場不信任、投訴武器化。現「投訴零成本」，雖匿名不受理，但可改成具名，濫訴不用擔責，教育部沒有提出策略遏止。調查小組組了後，就是兩個月無窮無盡地調查，任何問題「小案大辦」，不涉及解聘、停聘、不續聘的部分到考核處理，又要留下「必要時可以找調查人員」的後門，這一樣是小案大辦。

黨團書記長羅智強說，教育環境對老師不公，可能產生防禦性教學，之所以有教師荒，是因方方面面對老師有非常多不合理的框架。當無法讓老師有尊嚴的留在教育現場的話，造成優秀老師持續退場，怎麼教導出優秀的學生？

國民黨立委李彥秀說，很多教師反映會被打1999檢舉，希望教師回歸到教職現場，做充分備課，好不容易可以慢慢減少些行政作業，沒想到濫訴增加，變成要寫更多的檢討報告。如此造成多輸，鄭英耀的處理方式是根本不了解基層教育的現場，與教育現場嚴重脫節，成績死當。鄭英耀居然說要回到教評會，顯示教育官僚的失職，且造成教育現場的失能，最後就會變成是師生關係跟校園環境嚴重的失序。

林沛祥說，國民黨團提出3點嚴正要求，要求教育部應立即全面檢討解聘辦法中的校事會議及4人受理審議小組的制度缺失；要求教育部與教師團體持續實質溝通，並朝保障教師權益、減輕行政負擔的方向，於下會期提出新的修正版本；對於惡意檢舉、停聘數月後復聘的教師，除補發本薪之外，加給也應一併補發。台灣不能再用制度逼老師退出教育現場，可能造成國家整體教育的崩壞。

