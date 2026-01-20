MUSE大玩家寒假開跑 集3館所戳章換恐龍戰隊
中小學寒假將至，教育部舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」活動，邀請民眾走訪各地館所，集滿3個館所戳章，就可兌換「陸、海、空」恐龍戰隊。
教育部今天發布新聞稿指出，教育部結合所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，推出三角龍、滄龍、翼龍等3種「陸、海、空」恐龍戰隊推廣品，象徵對不同知識領域的探索。
民眾只要在活動期間（1月24日至3月31日）走訪各地館所，持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，集滿3個館所戳章（須至少跨1縣市），即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。
教育部表示，例如科學工藝博物館推出「寒假特別任務-口袋神探勇闖科工館」活動，民眾依任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵；台灣美術館的「馬躍揚名-馬年年畫特展」，展出90件獲獎作品，並邀請藝術家林仁信與謝鴻均創作「金馬奔騰」、「羽隱」等兩件作品。
故宮博物院則舉辦「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，串聯當期「動物為伴」、「巨幅名作」、「摶泥幻化」、「愛硯成痴」等展覽，設計8道關卡，邀請民眾以遊戲互動方式探索故宮文物。
教育部提到，邀請民眾於寒假期間加入「TeamMUSE」，到國立社教機構與文化機構勇闖知識世界，體驗自主學習的樂趣，挖掘各領域的知識寶藏，成為知識全壘打王，各館相關活動訊息可到MUSE大玩家官網（https://muse.moe.gov.tw）搜尋。
