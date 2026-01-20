快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

MUSE大玩家寒假開跑 集3館所戳章換恐龍戰隊

中央社／ 台北20日電

中小學寒假將至，教育部舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」活動，邀請民眾走訪各地館所，集滿3個館所戳章，就可兌換「陸、海、空」恐龍戰隊。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部結合所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，推出三角龍、滄龍、翼龍等3種「陸、海、空」恐龍戰隊推廣品，象徵對不同知識領域的探索。

民眾只要在活動期間（1月24日至3月31日）走訪各地館所，持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，集滿3個館所戳章（須至少跨1縣市），即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。

教育部表示，例如科學工藝博物館推出「寒假特別任務-口袋神探勇闖科工館」活動，民眾依任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵；台灣美術館的「躍揚名-馬年年畫特展」，展出90件獲獎作品，並邀請藝術家林仁信與謝鴻均創作「金馬奔騰」、「羽隱」等兩件作品。

故宮博物院則舉辦「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，串聯當期「動物為伴」、「巨幅名作」、「摶泥幻化」、「愛硯成痴」等展覽，設計8道關卡，邀請民眾以遊戲互動方式探索故宮文物。

教育部提到，邀請民眾於寒假期間加入「TeamMUSE」，到國立社教機構與文化機構勇闖知識世界，體驗自主學習的樂趣，挖掘各領域的知識寶藏，成為知識全壘打王，各館相關活動訊息可到MUSE大玩家官網（https://muse.moe.gov.tw）搜尋。

教育部 故宮

延伸閱讀

結業式後不放假！ 雲林學生為這原因 寒假先上課3天

寒假省錢攻略！ 3大名店「12歲以下免費入座」爽吃牛排、火鍋 加碼「滿分考卷」換免費拉麵

科技恐龍回歸！彰化員林百果山探索樂園重新開張

電競戰隊負責人詐熟女700萬 前電競選手捲入被列共犯起訴

相關新聞

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

北市不少熱門公幼，家長每年搶破頭。教育局今公布，115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將於5月25日至29日招生，...

教師薪情／薪資僅國際一半 師資荒恐讓護國神山「走山」

教育部推出「調薪大禮包」，第一線教師卻普遍無感。對照OECD報告，台灣教師薪資僅達國際標準的五至七成。過去十多年物價累計上漲逾20%，但教師薪水漲幅卻跟不上。在高工時、行政難減壓下，師資流失與退休潮同步逼近。學者警告，薪資與制度改革再拖延，不只師資荒惡化，國家人才根基恐將動搖，護國神山也可能「走山」。

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式...

教長終極目標廢校事會議 全教總怒轟：作法、說法相互矛盾

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總揚言廿五日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀昨天冷回，他們應該回到學校裡面，把小...

52歲退休師開「行動智慧教室」走全台 去年149天在外…有時只能睡車上

現年52歲的台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，他貸款購入小貨車加以改裝，...

教師團體將赴教育部抗議 鄭英耀回「1句」…教團嘆失望：無法理解第一線壓力

教育部本月12日發布修正中小學校事會議案，引發教師質疑，全教總等教師團體25日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀今天在立法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。