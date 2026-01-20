MUSE大玩家寒假開跑 集3館所戳章換恐龍戰隊

教育部推出「調薪大禮包」，第一線教師卻普遍無感。對照OECD報告，台灣教師薪資僅達國際標準的五至七成。過去十多年物價累計上漲逾20%，但教師薪水漲幅卻跟不上。在高工時、行政難減壓下，師資流失與退休潮同步逼近。學者警告，薪資與制度改革再拖延，不只師資荒惡化，國家人才根基恐將動搖，護國神山也可能「走山」。

