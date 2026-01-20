快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

結業式後不放假！雲林學生為這原因 寒假先上課3天

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供

全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討論。雲林縣府教育處解釋，為讓寒假能與春節連假完整銜接，1月21日至23日要補上原訂2月11至13日的課程，才會有結業式後緊接著補課的狀況。

今天是國中小學結業式，近日有家長在社群平台發文，指老師在聯絡簿上提醒結業式隔天起仍需正常到校上課，因是補下學期上課日，將上新課程，請學生盡量不要請假，引起熱烈討論，有家長說「已經請假安排出國」、「「只剩3天要放假，學生心都飛了，根本不可能好好上課」。

教育處表示，原訂寒假為1月21日至2月10日，2月11日開學，但2月16日至19日為除夕至初三春節假期，且今年小年夜已列為假日，因2月15日是周日，2月20日再補假1天。考量學生開學僅上課3天後，又接續9天春節連假，為顧及假期完整性，教育部核准調整行事曆，將2月11日至13日原上課日改為放假，改在寒假前的1月21日至23日先行補課，並於2月23日開學。調整後，寒假天數也由原本21天延長為30天。

斗六市公誠國小校長蔡宜芳表示，補課三天後馬上放寒假，為顧及課程進度能即時銜接，這三天已調整課程內容，今晚學校將有星空電影院活動，明後天有園遊會及運動會校慶活動，部分學校則將畢業旅行或戶外教學活動安排在補課日。

雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供
雲林縣斗六市公誠國小今結業式，明起補課三天，學校已安排校慶相關活動。圖／公誠國小提供

寒假 春節 社群

延伸閱讀

雲林140年古蹟 北港鎮安宮啟動整修

雲林朝天宮送每人1件LED背心 3500名學生騎車通學安全升級

閒置教室變身音樂基地 雲林元長「愛樂狂響館」今開館

雲林元長「愛樂狂響館」開館 80年前農民中、西樂風華再現

相關新聞

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

北市不少熱門公幼，家長每年搶破頭。教育局今公布，115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將於5月25日至29日招生，...

結業式後不放假！雲林學生為這原因 寒假先上課3天

全國高中職以下學校114學年度第1學期今天結業式，明天寒假開始，雲林縣學生卻沒立即放假，得補課3天，在網路社群引起家長討...

教師薪情／薪資僅國際一半 師資荒恐讓護國神山「走山」

教育部推出「調薪大禮包」，第一線教師卻普遍無感。對照OECD報告，台灣教師薪資僅達國際標準的五至七成。過去十多年物價累計上漲逾20%，但教師薪水漲幅卻跟不上。在高工時、行政難減壓下，師資流失與退休潮同步逼近。學者警告，薪資與制度改革再拖延，不只師資荒惡化，國家人才根基恐將動搖，護國神山也可能「走山」。

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式...

教長終極目標廢校事會議 全教總怒轟：作法、說法相互矛盾

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總揚言廿五日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀昨天冷回，他們應該回到學校裡面，把小...

52歲退休師開「行動智慧教室」走全台 去年149天在外…有時只能睡車上

現年52歲的台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，他貸款購入小貨車加以改裝，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。