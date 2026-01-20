家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

北市不少熱門公幼，家長每年搶破頭。教育局今公布，115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心將於5月25日至29日招生，全採線上作業，25日上午9時至27日中午12時上網登記，27日下午3時抽籤，結果出來後可線上報到至29日下午4時。

115學年度北市公立幼兒園設有147校（園）、761班，核定招收2萬484名幼兒，非營利幼兒園則設有89園（中心）、核定招收7799名幼兒。招生對象為年滿2歲入國小前的適齡幼兒，除須設籍北市，欲報名公立幼兒園者，幼兒需與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

教育局表示，招生規定已公告在教育局網站公告資訊的最新消息，北市公立及非營利幼兒園招生e點通系統於登記期間將同時開放「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，讓家長即時獲知登記狀態。

教育局說，招生系統介接教育局戶役政系統，如於5月1日前設籍北市者，將可透過系統自動查驗登記身分是否符合；家長也可利用線上查詢功能查詢登記資料審核狀態、得知抽籤結果，並辦理「線上報到/放棄」。

教育局提醒家長，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園（中心）為限；抽籤後，若同時錄取北市公立幼兒園、非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限於1園（中心）報到。