聽新聞
0:00 / 0:00

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
教團昨批評，桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，竟將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據，質疑「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。本報資料照片
教團昨批評，桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，竟將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據，質疑「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。本報資料照片

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式問卷」重創第一線人員尊嚴，教育局回應，回饋表是希望讓學校更了解服務成效，不會單獨作為增減時數或影響聘用依據，後續將滾動調整作法。

全國教育產業總工會表示，桃園市教育局1月15日發函要求各校定期發放學生回饋表，問卷內容竟以「是否喜歡這位助理員」、「是否感到被幫助」、「是否覺得助理員辛苦」等情緒性評價作為核心題項，嚴重混淆情緒性回饋與專業評鑑界線，且未建置申訴救濟機制，顯然有問題。

全教產副理事長吳明玉說，特教助理員工作包含制止危險行為、協助情緒調節、配合教師介入與支持，並非單純提供讓人「感覺舒服」的服務；當考核結果受「喜不喜歡」左右，將迫使助理員走向討好式服務，為避免負評而不敢依法介入、不敢堅守專業判斷，反而提高校園風險。

教育局回應，推動特教學生助理員學生回饋機制，目的在於學校能夠更全面了解特教學生的實際感受，並非僅以主觀感受取代其他專業督導或作為單一考核依據。

教育局強調，學生或家長回饋僅屬參考資訊，不會單獨作為增減時數或影響人員聘用依據。後續將了解學校執行端想法，並邀集特教專業人員共同檢視回饋機制內容與執行方式，滾動調整相關作法。

延伸閱讀

桃園角板山梅花季登場 復興消防現身傳授民眾防災知識

台南「鄭方形事件」延燒1年多 南市府反擊：別再拿孩子當工具

民進黨選對會：未討論徵召何志偉戰桃園 議員初選取消「禁大咖條款」

「喜不喜歡」決定考核？桃園特教生助理員評鑑機制挨批

相關新聞

教長終極目標廢校事會議 全教總怒轟：作法、說法相互矛盾

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總揚言廿五日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀昨天冷回，他們應該回到學校裡面，把小...

桃園考核特教助理員 討好式問卷挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團昨批「討好式...

52歲退休師開「行動智慧教室」走全台 去年149天在外…有時只能睡車上

現年52歲的台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，他貸款購入小貨車加以改裝，...

教師團體將赴教育部抗議 鄭英耀回「1句」…教團嘆失望：無法理解第一線壓力

教育部本月12日發布修正中小學校事會議案，引發教師質疑，全教總等教師團體25日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀今天在立法...

「喜不喜歡」決定考核？桃園特教生助理員評鑑機制挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團今批評，「討...

「AI僅是強大工具」 諾貝爾物理學家：無法取代人類創造力

中研院邀請諾貝爾物理學獎得主塞爾格．哈羅契來台演講，他在會中表示，AI僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。