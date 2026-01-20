聽新聞
教長終極目標廢校事會議 全教總怒轟：作法、說法相互矛盾

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部部長鄭英耀。記者許正宏／攝影
教育部部長鄭英耀。記者許正宏／攝影

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總揚言廿五日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀昨天冷回，他們應該回到學校裡面，把小孩子教得更好，並提到終極目標是廢除校事會議、回到教評會。全教總怒批，部長說終極目標是廢除，現階段又持續推動，作法跟說法相互矛盾。

鄭英耀昨天至立法院專案報告，立委萬美玲問鄭英耀是否會接受教團的陳情。鄭英耀回答，希望教師團體能夠看到教育部的努力，很多法令不可能一次到位，還要兼顧台灣兒少權益等等很多團體。接著說：「我覺得他們應該要回到學校，把小孩子教得更好，不要傷了我們對他們支持的心，我們的努力。」

立委羅廷瑋等人質詢時，也很關心全教總號召教師上街頭，教育部如何回應。鄭英耀表示，教育部尊重全教總的訴求，但法令修正很難一次到位，這次修法很多內容是來自教師團體的訴求，教育部投入一年時間進行改革，如果完全無法了解新制好處，仍根據舊制去抨擊小案大辦，他不能接受。

立委柯志恩、萬美玲、郭昱晴等人都問到，被冤枉的老師平反的補償機制何時提出。鄭英耀說，教育部正在跨部會研商，最快一個月內可以對外說明，今年九月開學後，視狀況滾動調整修正。

全教總理事長侯俊良表示，部長說終極目標是廢除，但現階段又持續推動，作法跟說法相互矛盾。雖然部長一直說自己是將心比心，但實際上卻無法理解第一線老師的壓力。

人本執行長馮喬蘭表示，教評會過去就是有很大的問題，才會增加校事會議，目前即使有校事會議，卻仍然是大案小辦，在這個狀況之下，教長卻說要回到教評會，如果學校沒有能力，應該就要成立一個不在校園內的第三方公正機制來專業認定。

